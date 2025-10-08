Prisimenate „Vienas namuose 2“ žvaigždę? Sunku patikėti, ką jis išgyveno

Užsienio žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie tai, kaip dabar jaučiasi garsus aktorius, skelbė people.com.
Prakalbo apie save
Aktoriaus gyvenimas po patirto insulto pasikeitė. Vyras neseniai prisipažino, kad „vis dar negali vaikščioti“, tačiau juokavo, jog dėl to „dar ilgai nešoks“.
79 metų T. Curry šį sveikatos atnaujinimą pateikė pasirodydamas kartu su kolegomis Los Andželo Akademijos muziejuje. Įžengus į salę, jį pasitiko ilgomis ovacijomis.
T. Curry atskleidė, kad insultas įvyko masažo metu: „Tuo metu man darė masažą, ir aš net nepastebėjau nieko neįprasto, bet vyras, kuris atliko masažą, pasakė: „Aš dėl tavęs nerimauju, noriu iškviesti greitąją.“ Ir jis tai padarė, o aš jam atsakiau: „Tai taip kvaila.“
Tai ne pirmas kartas, kai T. Curry pateikia naujienas apie savo sveikimo procesą. Praėjus metams po įvykio, jo agentas viešai pranešė, kad jis patyrė insultą, ir patikino, jog „jam sekasi puikiai.“
„Jis gali kalbėti, šiuo metu sveiksta ir yra puikios nuotaikos“, – anksčiau kalbėjo agentas.
Nepaisydamas sveikatos iššūkių, aktorius parašė memuarus „Vagabond“, kurie pasirodys spalio 14 d. ir jau dabar yra prieinami išankstiniam užsakymui.
Knygoje jis atsigręžia į savo gyvenimą ir ikoniškus vaidmenis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!