Neseniai išsiskyręs legendinis „Boratas“ pastebėtas su gerokai jaunesne gražuole: prakalbo šaltinis

Sacha Baron Cohenas, geriausiai žinomas dėl tokių provokuojančių personažų kaip Boratas, pastaruoju metu atsidūrė dėmesio centre dėl gandų apie pasimatymus su 27 metų modeliu ir socialinių tinklų žvaigžde Hannah Palmer. Jie buvo pastebėti kartu išeinantys iš restorano Los Andžele.
Netrukus aktoriui artima šaltinis pakomentavo apie šį susitikimą, skelbė mirror.co.uk.
Prakalbo šaltinis
„Panašu, kad kažkas tiesiog mėgina kurstyti gandus ir bando iš dviejų pridėti du bei gauti penkis. Jie yra susitikę kelis kartus, turi bendrų draugų ir puikiai sutarė – o Sacha jai davė keletą patarimų apie Holivudą ir aktorystę“, – laikraščiui „The Mirror“ sakė šaltinis.
Be to, jis paaiškino: „Tačiau tai nebuvo pasimatymas. Jie abu ketino dalyvauti tame pačiame renginyje, todėl prieš tai kartu pavakarieniavo. O atvykę į renginį, išsiskyrė ir nuėjo savo keliais.“
Manoma, kad pora susipažino praėjusį mėnesį režisieriaus Taikos Waititi 50-ojo gimtadienio vakarėlyje Ibizoje.
Sacha vakarienė su Hannah Los Andžele, pranešama, truko apie dvi valandas. Liudininkai sakė, kad jie atrodė „įsitraukę į gilų pokalbį“, prieš išsiskirdami ir įlipdami į tą patį automobilį.
Hannah vilkėjo mini suknelę su leopardų raštais ir laikė „Chanel“ rankinę, o Sacha pasirinko laisvalaikio stilių – dėvėjo kepurę su snapeliu ir dryžuotus marškinėlius.
Vis dėlto draugai tvirtina, kad visam šiam vakarui suteikta pernelyg daug reikšmės.
Šaltinis tęsė: „Sacha jau beveik dvejus metus yra vienišas ir šiuo metu jaučiasi geriausios fizinės formos per daugelį metų. Jam patinka susipažinti ir bendrauti su naujais žmonėmis tiek profesinėje, tiek asmeninėje aplinkoje, tačiau jis vis dar viską vertina atsargiai, nes tai jam – naujas gyvenimo etapas. Ir tai – nieko daugiau.“
Šis dėmesys susidomėjimo sulaukė vos po kelių mėnesių po to, kai Sacha buvo oficialiai išskirtas su aktore Isla Fisher po 120 milijonų svarų vertės skyrybų.
Tuo metu Hannah Los Andžele sukūrė pelningą karjerą, dalindamasi turiniu apie maudymosi kostiumėlius ir gyvenimo būdą. Pranešama, kad pernai ji uždirbo daugiau nei 4 milijonus svarų iš „OnlyFans“ platformos ir bendradarbiavimo su prekių ženklais. Vasarą modelis daug laiko praleido Ibizoje ir Sen Tropeze, dažnai matoma elitiniuose vakarėliuose šalia tokių žvaigždžių kaip Paris Hilton.
