Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Žinomas aktorius skubiai išgabentas į ligoninę: „Man liko ne tiek jau daug“

2025-09-25 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 20:20

Legendinis „Žvaigždžių kelio“ aktorius Williamas Shatneris buvo skubiai išgabentas į ligoninę po to, kai blogai pasijuto savo namuose.

Lašelinė, greitoji (Nuotr. 123rf.com)

Legendinis „Žvaigždžių kelio“ aktorius Williamas Shatneris buvo skubiai išgabentas į ligoninę po to, kai blogai pasijuto savo namuose.

REKLAMA
0

Pranešama, kad 94 metų žvaigždei pablogėjo sveikata trečiadienio rytą dėl cukraus kiekio kraujyje svyravimų, skelbė dailystar.co.uk.

Išsikvietė medikus

Jis pats iškvietė greitąją pagalbą, o atvykę medikai nugabeno jį į artimiausią ligoninę atlikti tyrimų. Laimei, šiuo metu aktorius „ramiai ilsisi“ ir jaučiasi „gerai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant garbaus amžiaus, Williamas Shatneris vis dar išlieka aktyvus kino ir televizijos pasaulyje. Jis šiuo metu dirba su keliais naujais projektais, tarp kurių – „Family Tree“, „Keeper of the Cup“ ir „The Elevator“.

REKLAMA
REKLAMA

Jie papildo daugiau nei 200 jo vaidmenų kino ir televizijos srityje.

Be filmavimo aikštelės, W. Shatneris taip pat nuolat bendrauja su gerbėjais – šiemet jis dalyvavo gerbėjų suvažiavime Dragon Con Atlantoje.

REKLAMA

2023 metais aktorius pristatė dokumentinį filmą apie savo gyvenimą – „You Can Call Me Bill“.

Jis atskleidė, kad šis projektas buvo labai asmeniškas ir skirtas palikti žinutę savo artimiesiems. „Esu atsisakęs daugybės pasiūlymų kurti dokumentinius filmus. Tačiau man liko ne tiek jau daug laiko gyventi“, – prisipažino jis.

„Nesvarbu, ar nugriūsiu čia pat kalbėdamas su jumis, ar tai įvyks po 10 metų – mano laikas ribotas, ir tai stipriai įtakoja mano sprendimus“, – pridūrė vyras.

REKLAMA
REKLAMA

Jis paaiškino, kad dokumentinis filmas buvo būdas „pasiekti savo anūkus“ po to, kai jo nebebus.

Vis dėlto aktorius išliko gyvybingas ir su jam būdingu humoru sureagavo į žiniasklaidoje pasirodžiusius klaidingus gandus apie jo vienatvę.

„Na, šiandien buvo įdomi diena. Gavau keletą skambučių iš draugų, kurie buvo perskaitę kažkokiame nežinomame tinklalapyje, esą per vieną interviu prisipažinau, kad neturiu tikrų draugų ir mirsiu vienas“, – pasakojo jis.

„Nepainiokite manęs su fantazija. Nors jei man paskambins Tomas Bergeronas, tikrai pasakysiu, kad taip sakiau! Tai absurdiška. Tad jei nesate Tomas – netikėkite nė žodžiu“, – juokėsi jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų