Žinomas aktorius skubiai išgabentas į ligoninę: „Man liko ne tiek jau daug“

Pranešama, kad 94 metų žvaigždei pablogėjo sveikata trečiadienio rytą dėl cukraus kiekio kraujyje svyravimų, skelbė dailystar.co.uk.
Išsikvietė medikus
Jis pats iškvietė greitąją pagalbą, o atvykę medikai nugabeno jį į artimiausią ligoninę atlikti tyrimų. Laimei, šiuo metu aktorius „ramiai ilsisi“ ir jaučiasi „gerai“.
Nepaisant garbaus amžiaus, Williamas Shatneris vis dar išlieka aktyvus kino ir televizijos pasaulyje. Jis šiuo metu dirba su keliais naujais projektais, tarp kurių – „Family Tree“, „Keeper of the Cup“ ir „The Elevator“.
Jie papildo daugiau nei 200 jo vaidmenų kino ir televizijos srityje.
Be filmavimo aikštelės, W. Shatneris taip pat nuolat bendrauja su gerbėjais – šiemet jis dalyvavo gerbėjų suvažiavime Dragon Con Atlantoje.
2023 metais aktorius pristatė dokumentinį filmą apie savo gyvenimą – „You Can Call Me Bill“.
Jis atskleidė, kad šis projektas buvo labai asmeniškas ir skirtas palikti žinutę savo artimiesiems. „Esu atsisakęs daugybės pasiūlymų kurti dokumentinius filmus. Tačiau man liko ne tiek jau daug laiko gyventi“, – prisipažino jis.
„Nesvarbu, ar nugriūsiu čia pat kalbėdamas su jumis, ar tai įvyks po 10 metų – mano laikas ribotas, ir tai stipriai įtakoja mano sprendimus“, – pridūrė vyras.
Jis paaiškino, kad dokumentinis filmas buvo būdas „pasiekti savo anūkus“ po to, kai jo nebebus.
Vis dėlto aktorius išliko gyvybingas ir su jam būdingu humoru sureagavo į žiniasklaidoje pasirodžiusius klaidingus gandus apie jo vienatvę.
„Na, šiandien buvo įdomi diena. Gavau keletą skambučių iš draugų, kurie buvo perskaitę kažkokiame nežinomame tinklalapyje, esą per vieną interviu prisipažinau, kad neturiu tikrų draugų ir mirsiu vienas“, – pasakojo jis.
„Nepainiokite manęs su fantazija. Nors jei man paskambins Tomas Bergeronas, tikrai pasakysiu, kad taip sakiau! Tai absurdiška. Tad jei nesate Tomas – netikėkite nė žodžiu“, – juokėsi jis.
