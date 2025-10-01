Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Naujoji „Borato“ žvaigždės mergina pribloškė gerbėjus: amžiaus skirtumas – dviženklis

2025-10-01 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 15:25

Britų aktorius ir komikas Sacha Baron Cohenas (53 m.), geriausiai žinomas iš „Ali G“, „Borat“ ir „Brüno“ personažų, pradeda naują gyvenimo etapą po skyrybų su žmona, aktore Isla Fisher (49 m.).

„Boratas“ (nuotr. SCANPIX)

Britų aktorius ir komikas Sacha Baron Cohenas (53 m.), geriausiai žinomas iš „Ali G", „Borat" ir „Brüno" personažų, pradeda naują gyvenimo etapą po skyrybų su žmona, aktore Isla Fisher (49 m.).

Šių metų birželį pora oficialiai nutraukė 14 metų trukusią santuoką, pasidaliję 120 mln. svarų vertės turtą. Tačiau vos po kelių mėnesių Sacha jau pastebėtas su nauja simpatija – 27-erių modeliu Hannah Palmer.

Vakarienė Los Andžele

Pasak naujienų portalo „Page Six“, komikas vakarieniavo Los Andžele kartu su Hannah, kuri vilkėjo leopardinę mini suknelę ir aulinukus. Jie į restoraną atvyko apie 20.30 val., o išėjo po dviejų valandų.

„Jie atrodė labai įsitraukę į pokalbį, daug juokėsi ir, nepaisant amžiaus skirtumo, akivaizdžiai puikiai sutarė“, – rašoma naujienų portale.

Nors restoraną paliko atskirai, po kelių minučių abu įsėdo į laukusį juodą „Cadillac Escalade“ limuziną.

Susipažino Taikos Waititi gimtadienyje

Naujienų portale teigiama, kad Sacha ir Hannah susipažino praėjusį mėnesį Ibizoje – režisieriaus Taikos Waititi 50-ojo gimtadienio vakarėlyje.

Hannah yra artima Waititi žmonos, popdainininkės Ritos Ora, draugė. Išskirtiniame vakarėlyje dalyvavo tik keli artimiausi svečiai – vakarienė vilos terasoje, vėliau šokiai privačiame klube.

„Hannah – linksma, išmani ir graži mergina. Sacha Baron Cohenas tikrai pasisekė“, – leidiniui sakė vienas iš artimų šaltinių.

Hannah Palmer gyvenimo būdas

Modelis ir socialinių tinklų žvaigždė Hannah Palmer turi daugiau nei 3 mln. sekėjų „Instagram“ ir „TikTok“. Ji taip pat turi„OnlyFans“ paskyrą, kuri, pasak pačios, pirmaisiais metais uždirbo net 4 mln. svarų.

Pastaraisiais metais mergina dalijosi nuotraukomis iš egzotiškų kelionių – Havajų, Majamio, Sen Tropezo. Vasarą praleido Ibizoje kartu su draugais, tarp jų – Rita Ora ir buvusi „Towie“ žvaigždė Vas J Morganas.

Isla Fisher – Londono mados savaitėje

Tuo metu Sachos buvusi žmona Isla Fisher sekmadienį buvo pastebėta Londone – kartu su mama Elspeth Reid lankėsi „British Vogue“ ir „Audemars Piguet“ renginyje „Savoy“ viešbutyje.

Dar balandį pora oficialiai paskelbė apie skyrybas, pabrėždama, kad jos įvyko „ramiai ir draugiškai“.

„Esame dėkingi už viską, ką kartu pasiekėme, ir toliau išliekame draugai bei atsakingi tėvai savo vaikams“, – tada skelbė bendrame pareiškime.

