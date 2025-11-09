 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išvydę, kaip dabar atrodo Selena Gomez, gerbėjai negailėjo kritikos: parodė visiems

2025-11-09 15:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 15:45

Po naujos dainos „In the Dark“ išleidimo Selenos Gomez pasikeitęs įvaizdis privertė gerbėjus klausti, ar už jos naujausios išvaizdos slypi sveikatos problemos, nuotraukų redagavimas ar kosmetinės procedūros.

Selena Gomez (nuotr. SCANPIX)

0

Naujausias muzikos vaizdo klipas „In the Dark“ privertė gerbėjus kelis kartus atsigręžti, skelbė ibtimes.co.uk.

Išvaizdos pokyčiai

32-ejų popmuzikos žvaigždė atrodė beveik nepažįstamai. Kai klipas tapo virusiniu socialiniuose tinkluose, tūkstančiai gerbėjų svarstė, ar jos nauja išvaizda yra dėl makiažo, apšvietimo, ar plastinės operacijos.

X platformoje (anksčiau – Twitter) vienas gerbėjas paskelbė Selenos nuotraukų ekrano kopijas su užrašu: „Selena Gomez atrodo stulbinančiai naujame vaizdo klipe „In the Dark“.“

Tačiau atsakymai atskleidė kitokią nuomonę. Komentarai svyravo nuo netikėjimo iki susirūpinimo – kai kurie vadino pokytį „tragišku“, o kiti jį siejo su jos ilgalaike kova su vilklige.

Vos kelias valandas po vaizdo klipo išleidimo, pradėjo plisti tokios frazės kaip „nesėkminga operacija“ ir „perdaug užpildo“. Kai kurie gerbėjai lygino Selenos išvaizdą su ankstesnėmis nuotraukomis, teigdami, kad jos bruožai atrodo „užšalę“.

Kiti gynė dainininkę, pabrėždami, kad vilkligė ir jos gydymas gali sukelti veido patinimą ar paburkimą. 

Selena nuo 2015 m. atvirai kalba apie savo vilkligės diagnozę ir apie tai, kaip ši liga veikia jos fizinę išvaizdą bei psichinę sveikatą. Kai kurie gerbėjai teigia, kad jos nauja išvaizda gali tiesiog atspindėti lėtinės ligos bei intensyvios filmavimo tvarkaraščio pasekmes.

Klipas jau surinko daugiau nei 1,5 milijono peržiūrų „YouTube“, o gerbėjai pasidalino nuomone – vieni gyrė jo nostalgiją, kiti diskutavo apie dainininkės pasikeitusią išvaizdą. Vienoje jautrioje dainos eilutėje Selena dainuoja: „Būsiu šalia, kai pasiklysi, kad priminčiau, kas tu esi“ – žodžiai, kuriuos daugelis interpretavo kaip subtilų atsakymą į kritiką dėl jos išvaizdos.

