Išvydę, kaip dabar atrodo Selena Gomez, gerbėjai negailėjo kritikos: parodė visiems

Naujausias muzikos vaizdo klipas „In the Dark“ privertė gerbėjus kelis kartus atsigręžti, skelbė ibtimes.co.uk.
Išvaizdos pokyčiai
32-ejų popmuzikos žvaigždė atrodė beveik nepažįstamai. Kai klipas tapo virusiniu socialiniuose tinkluose, tūkstančiai gerbėjų svarstė, ar jos nauja išvaizda yra dėl makiažo, apšvietimo, ar plastinės operacijos.
X platformoje (anksčiau – Twitter) vienas gerbėjas paskelbė Selenos nuotraukų ekrano kopijas su užrašu: „Selena Gomez atrodo stulbinančiai naujame vaizdo klipe „In the Dark“.“
Tačiau atsakymai atskleidė kitokią nuomonę. Komentarai svyravo nuo netikėjimo iki susirūpinimo – kai kurie vadino pokytį „tragišku“, o kiti jį siejo su jos ilgalaike kova su vilklige.
Vos kelias valandas po vaizdo klipo išleidimo, pradėjo plisti tokios frazės kaip „nesėkminga operacija“ ir „perdaug užpildo“. Kai kurie gerbėjai lygino Selenos išvaizdą su ankstesnėmis nuotraukomis, teigdami, kad jos bruožai atrodo „užšalę“.
Kiti gynė dainininkę, pabrėždami, kad vilkligė ir jos gydymas gali sukelti veido patinimą ar paburkimą.
Selena nuo 2015 m. atvirai kalba apie savo vilkligės diagnozę ir apie tai, kaip ši liga veikia jos fizinę išvaizdą bei psichinę sveikatą. Kai kurie gerbėjai teigia, kad jos nauja išvaizda gali tiesiog atspindėti lėtinės ligos bei intensyvios filmavimo tvarkaraščio pasekmes.
Selena Gomez looks stunning for the “In The Dark” music video. pic.twitter.com/DfIoLOxRTb— Selena Gomez Update (@selenagomezbil) October 23, 2025
Klipas jau surinko daugiau nei 1,5 milijono peržiūrų „YouTube“, o gerbėjai pasidalino nuomone – vieni gyrė jo nostalgiją, kiti diskutavo apie dainininkės pasikeitusią išvaizdą. Vienoje jautrioje dainos eilutėje Selena dainuoja: „Būsiu šalia, kai pasiklysi, kad priminčiau, kas tu esi“ – žodžiai, kuriuos daugelis interpretavo kaip subtilų atsakymą į kritiką dėl jos išvaizdos.
