Selena Gomez parodė vestuvinius kadrus: atskleista šventės metu dėvėtų papuošalų kaina

Rugsėjo 30 d., vos po trijų dienų nuo vestuvių ceremonijos, Gomez pasidalijo nauja nuotraukų serija iš iškilmių Santa Barbaroje, kurias įamžino fotografė Petra Collins. Gerbėjai galėjo iš arti išvysti pirmąsias dvi „Ralph Lauren“ kurtas sukneles: satininę ceremonijai ir nėriniuotą, personalizuotą – vakarėliui. Tačiau didžiausia staigmena tapo dar nematyta trečioji suknelė, rašo marieclaire.com.
Individualiai siūta suknelė
Ralph Lauren sukūrė specialiai Selenai skirtą suknelę, kurią Gomez vilkėjo vakaro eigoje. Elegantiškos detalės – iškirptė, priglundantis siluetas ir platėjantis sijonas – puikiai tiko šokių nakčiai su vyru Benny Blanco.
Suknelė turėjo nostalgijos atspalvį: širdelės formos iškirptė derėjo su petnešėlėmis ir nuleistomis rankovėmis, nuo liemens prasidėję klostės išsiskleidė į tulpės formą, o tiulio pamušalas suteikė apimties.
Pasikeitusi į šią suknelę, Gomez atsisakė aukštakulnių – baltus T-formos dirželiais sandalus pakeitė basos pėdos.
Nors avalynė pasikeitė, 225 tūkst. JAV dolerių vertės sužadėtuvių žiedas sužibo dar ryškiau šalia naujo vestuvinio žiedo.
„Tiffany & Co.“ deimantiniai auskarai taip pat liko: platinos metale įstatyti 12 karatų akmenys kontrastavo su jos geltono aukso sužadėtuvių žiedu.
Papuošalai iš „Tiffany & Co.“ puošė ir kitą ranką – Gomez pasirinko „Bird on a Rock“ žiedą už 8 500 dolerių bei „Sixteen Stone“ modelį, kurio kaina siekia 15 800 dolerių.
