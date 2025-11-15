 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – žinomas Lietuvos dainininkas: ar atpažįstate?

2025-11-15 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 10:30

Archyviniame kadre matomas mažas berniukas, kuris šiandien yra vienas žinomiausių Lietuvos dainininkų, rengiantis koncertus, leidžiantis dainas, kurios tapo hitais.

Archyvinis kadras (Nuotr. socialinių tinklų stop kadras)

Archyviniame kadre matomas mažas berniukas, kuris šiandien yra vienas žinomiausių Lietuvos dainininkų, rengiantis koncertus, leidžiantis dainas, kurios tapo hitais.

REKLAMA
3

Sename kadre iš vaikystės matomas berniukas. Šis mažo berniuko sceninį vardą šiomis dienomis žino praktiškai visi lietuviai. Ar atspėsite, kas jis?

Kas šis berniukas?

Sename, archyviniame kadre pavaizduotas mažas berniukas, kuris dainuoja ne tik dabar, bet dainavo ir anuomet, kuomet buvo dar vaikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

@ke5ma Free Finga, kai buvo dar mažesnis #fyp #foryoupage❤️❤️ #freefinga #jaunyste #tv #lietuvosperliukai #lietuvostiktok ♬ original sound - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹

REKLAMA
REKLAMA

Archyviniame kadre – vienas žinomiausių šalies dainininkų. Tai Tomas Narkevičius, dar geriau žinomas Free Finga slapyvardžiu.

REKLAMA

Dainininkas išgarsėjo dar būdamas vaikas, kuomet dalyvavo ir dainavo „Tele Bim-bam“ laidoje. 

Tomas šiuo metu yra išleidęs begalę dainų, o tarp jų didžiausi hitai: „Vienas“, „Tu maivais“, „Manęs daugiau“. Taip pat yra įrašęs bendrą dainą su žymia dainininke Monika Liubinaite (Monika Liu) „Beržas“.

Visos atlikėjo dainos turi apie milijoną, arba daugiau, peržiūrų „Youtube“ platformoje.

Tomas taip pat yra pelnęs ir apdovanojimų už pasiekimus muzikos kelyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų