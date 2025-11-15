 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Grupės „Rondo“ gerbėjams – džiugi žinia

2025-11-15 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 10:00

Grupė „Rondo“ pristato naują kūrinį „Viena sekundė“, kurio autoriumi tapo ilgametis grupės lyderis Aleksandras Ivanauskasa-Fara. Šįkart klausytojų laukia ne tik dainos premjera, bet ir išskirtinis vaizdo klipas, sukurtas pasitelkiant dirbtinį intelektą.

Aleksandras Ivanauskas-Fara (nuotr. TV3)
3

Grupė „Rondo“ pristato naują kūrinį „Viena sekundė“, kurio autoriumi tapo ilgametis grupės lyderis Aleksandras Ivanauskasa-Fara. Šįkart klausytojų laukia ne tik dainos premjera, bet ir išskirtinis vaizdo klipas, sukurtas pasitelkiant dirbtinį intelektą.

REKLAMA
1

Dainos melodija, kaip pasakoja atlikėjas, gimė netikėtai – vairuojant automobilį.

Aleksandras Ivanauskas-Fara
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aleksandras Ivanauskas-Fara

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Važiavau keliu, kai galvoje pradėjo skambėti muzika. Nenorėdamas jos pamiršti, sustojau ir įniūniavau į diktofoną. Vėliau atsirado žodžiai – viskas vyko lengvai ir natūraliai“, – sako A. Ivanauskas.

REKLAMA
REKLAMA

„Viena sekundė“ tekstas kalba apie laiko trapumą ir jos reikšmę žmogaus gyvenime, rašoma spaudos pranešime.

REKLAMA

„Dainos pagrindinė mintis – kad mažos akimirkos kartais turi didesnę prasmę nei metai. Vienas žvilgsnis, prisilietimas ar pokalbis gali apšviesti visą nueitą kelią“, – pasakoja kūrinio autorius.

Pasak jo, ši daina atspindi dabartinį grupės kūrybos etapą.

„Nesiekiu būti genijus ir niekada nebuvau svajonių jaunikis, – juokauja Fara, – Esu tiesiog žmogus, kuriam kūryboje kažkas išeina gerai. Džiaugiuosi, jei žmonės tai pajunta ir priima“.

REKLAMA
REKLAMA

Klipe – atgyjančios archyvinės nuotraukos

Kartu su daina pristatytas vaizdo klipas, sukurtas naudojant dirbtinio intelekto technologijas. Jame įamžintos autentiškos Faros nuotraukos, kurios užfiksuoti žmonės atgyja – veidai ima judėti, šypsenos sugrįžta, o laikas tarsi sustoja.

„Technologijos gali padėti išsaugoti praeitį, o ne ją ištrinti“, – pabrėžia A. Ivanauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Klipe apžvelgiamas visas pašnekovo kūrybinis kelias – nuo pirmųjų pasirodymų iki šių dienų. Jame matyti koncertų užkulisiai, repeticijos ir dabartiniai pasirodymai scenoje.

Per keturis dešimtmečius grupė išleido dešimtis albumų, o tokie Aleksandro kūriniai kaip „Aukštumos (Netikėk, ką priešai suoks)“, „Tu palauk – sustok“, „Kapitonas“, „Rytas perone“ ir daugybė kitų tapo lietuviškos muzikos klasika.

REKLAMA

Pasak A. Ivanausko, naujoji daina simbolizuoja šiuolaikišką grupės kūrybos kryptį.

„Esame atviri viskam, kas padeda kurti. Technologijos, naujos idėjos ar garsai – tai tik priemonės išreikšti tą pačią emociją, kuri lydi mus nuo pat pradžių“, – teigia dainos autorius.

Atlikėjas priduria, kad didžiausias įvertinimas jam – klausytojų reakcija.

„Jeigu žmogus, išgirdęs šią dainą, bent trumpam sustos, pagalvos ar prisimins ką nors brangaus – man tai bus svarbiausia“, – sako A. Ivanauskas.

Dainą galima išgirsti „Spotify“ platformoje, o vaizdo klipą – grupės „YouTube“ kanale.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų