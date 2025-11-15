Grupės „Rondo“ gerbėjams – džiugi žinia

Dainos melodija, kaip pasakoja atlikėjas, gimė netikėtai – vairuojant automobilį.
„Važiavau keliu, kai galvoje pradėjo skambėti muzika. Nenorėdamas jos pamiršti, sustojau ir įniūniavau į diktofoną. Vėliau atsirado žodžiai – viskas vyko lengvai ir natūraliai“, – sako A. Ivanauskas.
„Viena sekundė“ tekstas kalba apie laiko trapumą ir jos reikšmę žmogaus gyvenime, rašoma spaudos pranešime.
„Dainos pagrindinė mintis – kad mažos akimirkos kartais turi didesnę prasmę nei metai. Vienas žvilgsnis, prisilietimas ar pokalbis gali apšviesti visą nueitą kelią“, – pasakoja kūrinio autorius.
Pasak jo, ši daina atspindi dabartinį grupės kūrybos etapą.
„Nesiekiu būti genijus ir niekada nebuvau svajonių jaunikis, – juokauja Fara, – Esu tiesiog žmogus, kuriam kūryboje kažkas išeina gerai. Džiaugiuosi, jei žmonės tai pajunta ir priima“.
Klipe – atgyjančios archyvinės nuotraukos
Kartu su daina pristatytas vaizdo klipas, sukurtas naudojant dirbtinio intelekto technologijas. Jame įamžintos autentiškos Faros nuotraukos, kurios užfiksuoti žmonės atgyja – veidai ima judėti, šypsenos sugrįžta, o laikas tarsi sustoja.
„Technologijos gali padėti išsaugoti praeitį, o ne ją ištrinti“, – pabrėžia A. Ivanauskas.
Klipe apžvelgiamas visas pašnekovo kūrybinis kelias – nuo pirmųjų pasirodymų iki šių dienų. Jame matyti koncertų užkulisiai, repeticijos ir dabartiniai pasirodymai scenoje.
Per keturis dešimtmečius grupė išleido dešimtis albumų, o tokie Aleksandro kūriniai kaip „Aukštumos (Netikėk, ką priešai suoks)“, „Tu palauk – sustok“, „Kapitonas“, „Rytas perone“ ir daugybė kitų tapo lietuviškos muzikos klasika.
Pasak A. Ivanausko, naujoji daina simbolizuoja šiuolaikišką grupės kūrybos kryptį.
„Esame atviri viskam, kas padeda kurti. Technologijos, naujos idėjos ar garsai – tai tik priemonės išreikšti tą pačią emociją, kuri lydi mus nuo pat pradžių“, – teigia dainos autorius.
Atlikėjas priduria, kad didžiausias įvertinimas jam – klausytojų reakcija.
„Jeigu žmogus, išgirdęs šią dainą, bent trumpam sustos, pagalvos ar prisimins ką nors brangaus – man tai bus svarbiausia“, – sako A. Ivanauskas.
Dainą galima išgirsti „Spotify“ platformoje, o vaizdo klipą – grupės „YouTube“ kanale.
