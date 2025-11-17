Vilniuje radus žiauriai nužudytą „TikTok“ veikėją Niežą išskyrė 1 svarbią detalę: „Situacija buvo rimta“

Turinio kūrėjo gyvas transliacijas stebėdavo tūkstančiai žmonių, o jose būdavo galima matyti įvairaus turinio – nuo Niežo dalijimųsi savo kasdienybe, iki alkoholio vartojimo ir keiksmų.
Šiuo metu dėl turinio kūrėjo mirties yra suimtas aukos partneris Paulius Gaižauskas, jam buvo pareikšti įtarimai dėl nužudymo.
Šis nužudymas sulaukė daug dėmesio – žmonės ėmė reikšti užuojautą po tragedijos, imta plačiai aptarinėti ir nužudytojo, ir įtariamojo kurtas turinys.
Naujienų portalui tv3.lt apie tai, kodėl šio turinio kūrėjo mirtis tapo taip plačiai aptarinėjama ir kodėl jo turinys sulaukdavo tūkstančių lietuvių peržiūrų, papasakojo psichologas Edvardas Šidlauskas.
Niežo mirtis – visuomenės akiratyje
Turinio kūrėjo nužudymas susilaukė didelės Lietuvos gyventojų reakcijos ir tapo viešai aptarinėjama tema. Pasiteiravus psichologo, kodėl lietuvių dėmesį patraukė šis nužudymas, jis pateikė kelias priežastis.
Pasak jo, pirmosios dvi priežastys yra aiškios – tai žiaurus susidorojimas su žmogumi, o taip pat šis žmogus neeilinis – socialiniuose tinkluose jis būdavo matomas dažnai.
„Ypatingai brutalūs smurtavimai natūraliai susilaukia visuomenės dėmesio, nes jie išgąsdina, sukelia nerimą, įtampą. Tada žmogus ima svarstyti, kas aplink jį vyksta, ar yra saugu, sukyla nerimas.
Aišku, jeigu nužudytas žmogus turėjo gerbėjų, sekėjų, prijautėjų arba netgi nekentėjų – tai taip pat gali patraukti žmonių dėmesį. Tas įvykis jiems atrodo svarbus“, – priežastimis dalijosi E. Šidlauskas.
Dar vienas veiksnys, kuris, pasak pašnekovo, yra reikšmingas – įvykio nušvietimo mastas. Pasak jo, kuo daugiau naujienų yra matoma apie mirtį, tuo didesnis gyventojų įsitraukimas.
„Žiniasklaidos vaidmuo čia taip pat yra svarbus. Jeigu tekstuose buvo keliama intriga, kad galimai nužudymas įvyko, tarkime, dėl pavydo ar keršto, tuomet žiniasklaida yra kaip katalizatorius, pastiprinantis įsitraukimą“, – sakė jis.
Išskyrė svarbią detalę
Po turinio kūrėjo Niežo mirties pradėjo plisti jo partnerio Pauliaus Gaižausko įrašas, kuriame jis grasino susidoroti su nužudytuoju. Jis buvo įrašytas dar iki tragedijos. Pasak E. Šidlausko, ši situacija gali būti tipinė „smurto rato“ teorijos iliustracija.
„Visas incidentas primena klasikinį smurto ratą, kai poroje vienas yra smurtautojas, prasideda verbaliniai grasinimai, po to nežymūs fiziniai sužalojimai, o baigiasi nužudymu.
Panašu, kad šioje poroje galėjo būti psichologinio smurto, kuris peraugo į fizinį. Čia teorijos įkūnijimas“, – sakė jis.
Psichologas aiškino, kad tikriausiai per gyvas transliacijas Niežas patiriamų smurto apraiškų neslėpė, tačiau niekas nemanė, kad situacija tokia rimta.
„Taip gali nutikti ir homoseksualiose porose. Niežas galėjo nesulaukti reikiamos pagalbos laiku, galbūt netgi bandė iš to padaryti kažkokį turinį, o žmonės, matyt, dabar nebekomentuoja, nes čia jau teisiniai reikalai, bijo atsakomybės, bijo kištis.
Žmogžudystė parodė gyvenimo žiaurumą, kad situacija buvo rimta, priminė apie mūsų pačių laikinumą. Mes galime iš žmogaus šaipytis, nemėgti jo, bet kai jis nužudomas, tuomet viskas įgauna visai kitokį svorį“, – apžvelgė specialistas.
Prabilo apie Niežo kurto turinio populiarumą
Niežas išgarsėjo savo „Instagram“ ir „TikTok“ paskyrose dalindamasis turiniu iš savo gyvenimo. Šis turinys dažnai būdavo vertinamas nevienareikšmiškai, nes jame netrūko keiksmų ir alkoholio vartojimo.
Vis tik jo įrašai rinkdavo tūkstantines peržiūras, o E. Šidlauskas sakė, kad toks turinys galėjo tapti įrankiu žmonėms atsipalaiduoti.
„Žvelgiant iš psichologijos gelmių, iš psichoanalitinės perspektyvos, visuomenė turi tam tikrą taisyklių rinkinį, superego, idealą, koks turi būti idealus žmogus.
Tos dogmos turi netgi traumuojantį, neurozę, depresiją sukeliantį poveikį ir dėl to Vakaruose prasidėjo seksualinė revoliucija, vertybių peržvelgimas.
Tam tikra prasme tokie žmonės, kaip Niežas, yra išsivadavę iš šio idealo, griauna tradicines nuostatas, jie yra tarsi šešėlio kultūros atstovai“, – teigė pašnekovas.
Pasak specialisto, žmonėms toks turinys gali patikti, nes sukuria erdvę patiems išsilaisvinti iš savo kasdienybės gniaužtų ir taisyklių.
Nors daugeliui gali atrodyti, kad toks turinys veikia neigiamai, tačiau, pasak E. Šidlausko, šio turinio stebėjimas dar nereiškia, kad žmogus pradės sekti turinio kūrėjo pavyzdžiu.
„Tai nereiškia, kad žmonės jais seks, tai labiau pramoga, tiesiog pailsima nuo savo kasdienybės, nuo rutinos, tad bendrąja prasme dėl to žmonės gali taip reaguoti į tragediją, išgyventi įvairias emocijas“, – sakė E. Šidlauskas.
„Balansuojame tarp žiaurumo ir gerumo“
Dar viena priežastis, pasak psichologo, kodėl šis turinys galėjo būti aktyviai stebimas daugybės žmonių – galimybė pasijusti geresniais už kitus.
Pasak pašnekovo, turinys, kuriame demonstruojami kraštutinumai, žmonėms gali tapti dirbtiniu būdu patiems pasikelti savivertę.
„Vienas iš asmenybės raidos klystkelių – kai mes ne save stipriname, o žeminame kitus. Taip mes atskiriame savus pasiekimus nuo kitų“, – dalijosi E. Šidlauskas.
Specialistas pateikė kelis pavyzdžius, iliustruojančius, kaip žmogaus noras stebėti tokį turinį keitėsi amžių sandūroje.
Pasak jo, vertėtų pasižvalgyti po istorijos vadovėlius ir prisiminti prieš tūkstančius metų populiarias gladiatorių kautynes bei Viduramžiais populiarius cirkus, kuriuose už pinigus pasirodydavo asmenys, sergantys psichinėmis, fizinėmis ligomis.
„Tai rodo, kad yra mūsų tamsioji pusė, tad žmonės vartoja tą turinį. Čia yra žmogiška prigimtis, nes mes turime tiek šviesų, racionalų pradą, tiek tamsųjį ir mes balansuojame tarp žiaurumo ir gerumo“, – teigė specialistas.
Nužudytas Nerijus Ambajevas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pranešimas apie nužudymą Švitrigailos gatvėje gautas penktadienį, apie 17.30 val. Pranešta, kad bute antrame aukšte guli nudurtas žmogus. Atvykę medikai konstatavo vyro (g. 1993) mirtį.
Policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius, gimusius 1987 ir 1981 metais. Naujienų portalo tv3.lt duomenimis nužudytas asmuo – liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas, pravarde Niežas.
„Delfi“ duomenimis, sekmadienį besibaigiant sulaikymo terminui Vilniaus apylinkės teismo budintis teisėjas leido suimti 1987 metais gimusį aukos partnerį Paulių Gaižauską. Jam pateikti įtarimai dėl nužudymo.
Antram žmogžudystės vietoje sulaikytam vyrui (gim. 1981 m.) skirta švelnesnė kardomoji priemonė. Jis išleistas į laisvę.
