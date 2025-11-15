TV3 Žinios. Nužudytas tiktokeris Niežas; Lietuviai ieško pigesnio maisto

Pigių maisto produktų Lenkijoje – mėsos, pieno, grietinės, sviesto era panašu jau eina į pabaigą. Vokiečiai skaičiuoja, kad jiems Lenkijoje apsipirkti apsimoka vis mažiau – tai rodo naujas Lenkijos ir Vokietijos vartotojų informacijos centro tyrimas. Išaugusiomis kainomis Lenkijoje skundžiasi ir ten apsiperkantys lietuviai – sako, kad važiuoti apsimoka tik jei gyveni šalia, perki daug ir ilgam, arba perki tik specifinius produktus. Ekonomistai aiškina, kad kainų skirtumai tarp šalių išsilygina, nes brangsta Lenkijos zlotas, o lietuvių perkamoji galia - auga.
