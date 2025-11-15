 
Lapkričio 15 d., šeštadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Nužudytas tiktokeris Niežas; Lietuviai ieško pigesnio maisto

2025-11-15 18:30 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-15 18:30

Vilniuje nužudytas liūdnai pagarsėjęs „tiktokeris“ Nerijus Ambajevas, socialiniuose tinkluose labiau žinomas „Niežo“ pravarde. Įtariant jo nužudymu sulaikyti du vyrai, vienas jų – „tiktokerio“ sugyventinis, nuolat svaidęsis grasinimais sumušti ir nudurti savo draugą.

Vilniuje nužudytas „tiktokeris“ Nerijus Ambajevas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Pigių maisto produktų Lenkijoje  mėsos, pieno, grietinės, sviesto era panašu jau eina į pabaigą. Vokiečiai skaičiuoja, kad jiems Lenkijoje apsipirkti apsimoka vis mažiau – tai rodo naujas Lenkijos ir Vokietijos vartotojų informacijos centro tyrimas. Išaugusiomis kainomis Lenkijoje skundžiasi ir ten apsiperkantys lietuviai – sako, kad važiuoti apsimoka tik jei gyveni šalia, perki daug ir ilgam, arba perki tik specifinius produktus. Ekonomistai aiškina, kad kainų skirtumai tarp šalių išsilygina, nes brangsta Lenkijos zlotas, o lietuvių perkamoji galia - auga.

Daugiau naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje teksto viršuje.

