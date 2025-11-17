Dalis mokytojų giria idėją mažinti matematikos egzamino kartelę: „Mergaitės dažnai nori būti kosmetologės“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos abiturientai per matematikos pamoką susikaupę. Jų pirmo pusmečio matematikos vidurkis aukštesnis nei 9 balai. Augustas per pirmą brandos egzamino dalį surinko 39 balus iš 40. Tiek pakanka, kad išlaikytų brandos egzaminą. Tačiau Augustas pritaria švietimo ministrės siūlymui egzamino kartelę sumažinti nuo 35 iki 25 taškų.
„Ne visi žmonės yra skirti būti matematikais, o tiem, kam iš tikrųjų reikia matematikos egzamino aukšto balo, tai jiems niekas nesikeičia. Palengvina gyvenimą paprastam žmogui“, – sakė abiturientas Augustas.
Augusto bendraklasė Patricija taip pat jau išlaikė matematikos brandos egzaminą – surinko 37 taškus, tačiau jos nuomonė dėl kartelės priešinga.
„Gal šiek tiek nesąžininga tų žmonių, kurie įdėjo daug darbo, atžvilgiu, tiesiog atrodo tos pastangos neįvertinamos“, – tikino abiturientė Patricija.
Siūlymas mažinti VBE kartelę nevienija mokytojų
Siūlymas mažinti kartelę skaldo ir mokytojų bendruomenę. Štai matematikos mokytoja Daiva Riukienė mažinimui pritaria.
„Mergaitės dažnai nori būti kosmetologės. Ir įsivaizduokite, jei jos neišlaiko matematikos egzamino, žmogus negali dirbti masažistu, kosmetologu, tai nesąžininga tų žmonių atžvilgiu“, – dėstė Šiaulių J. Janonio gimnazijos matematikos mokytoja Daiva Riukienė.
„Jeigu mano dukra mokosi lietuvių kalbą šimtukui, imkime 11 klasės 1 dalies egzaminą, biologijos beveik šimtukui, chemijos irgi labai gerai ir neišlaiko matematikos, tai ką viskas jai, aukštojo nėra, rinktis profesinį? Tai yra nesąžininga“, – pasakojo Alytaus Vidzgirio mokyklos direktorius Artūras Čiurlionis.
„Neturėdami brandos atestato vaikai nueitų tik į trečio lygio profesinę kvalifikaciją, nekvalifikuotu darbininku. Jų šiuo metu yra ir taip per daug“, – komentavo švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
Pastaruosius kelerius metus negavusių brandos atestatų abiturientų būdavo apie 5 proc. O pernai, pakėlus išlaikymo kartelę, nuo 16 taškų iki 35 be atestato liko dukart daugiau – 13 proc. moksleivių. Jei ministrė R. Popovienė nebūtų pridėjusi 10 gelbėjimosi balų, be brandos atestato būtų likę 17 proc. moksleivių. Nepaisydami tokių kartelės pakėlimo pasekmių, kai kurie mokyklų vadovai jos mažinimui nepritaria.
„Tai demotyvuoja mokyklas, ypač tas, kurios ir dabar pasiekia aukštų rezultatų ir sukuria tam tikrą iliuziją, kad reikia pasiekti kažkokią formalią sėkmę. Brandos atestatą, kad gautume“, – tikino Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius.
„Išlaikymo kartelės sumažinimas yra tik mažas pleistriukas ant labai didelės žaizdos“, – pridūrė Vilniaus „Vyčio“ gimnazijos direktorė Jolita Marcinkevičienė.
Seimo narių perspektyva
Lietuvoje egzamino išlaikymo kartelė dabar 15 proc. didesnė nei Latvijoje ir 5 proc. nei Lenkijoje.
Švietimo ministrė tvirtina, kad bent jau metams kartelę reikia nuleisti.
„Mes negalime žaisti vaikų likimais, mes iš tiesų matėme, kokie yra rezultatai. Iš kitos pusės tai nereiškia, kad mes siekiame kažkokių mažiau žinių ar dar kažko“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė.
„Tai yra populistinis pataikavimas, greitai bus tokia situacija, kad iš esmės užteks tik ateiti į egzaminą ir jis bus išlaikytas“, – pridūrė Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Simonas Kairys.
Net ir nuleidus išlaikymo kartelę, Švietimo agentūros skaičiavimu, matematikos B lygio egzamino pagal labiausiai tikėtiną scenarijų neišlaikys kas antras jį laikantis – maždaug 4,5 tūkst. abiturientų. Kartelės nemažinant, pagal blogiausią scenarijų neišlaikytų 8 tūkst. moksleivių. Kai kurie politikai sako – ne kartelė, o egzaminų užduotys bėda.
„Labiau reikėtų kreipti dėmesį į ekspertus, NŠA veiklą, kurie užduotimis ir turi sureguliuoti taip egzaminus ir užduotis, kad visas procesas būtų korektiškas“, – tvirtino S. Kairys.
Švietimo agentūros direktorius kritikos dėl užduočių sudarymo nesureikšmina.
„35 proc. užduočių valstybiniuose brandos egzaminuose yra slenkstinio lygio užduočių, kuriuos turėtų įveikti kiekvienas Lietuvos mokinys, kuris mokėsi vidurinio ugdymo programoje“, – apibendrino Švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas.
Švietimo ministrė diskusijoms dėl kartelės mažinimo davė dvi savaites, tačiau pati, panašu atsisakyti savo siūlymo neketina.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.