Abiturientų laukia naujovė: nuo 2027 metų atsiras dar vienas brandos egzaminas

„Atsirado ispanų kalba ir daugėja pasirenkančių (kaip pirmą užsienio kalbą – BNS)“, – pirmadienį Švietimo ir mokslo komiteto diskusijos metu sakė S. Šabanovas.
„2027 metais planuojame ir svarstome pagal galimybę turėti valstybinį brandos egzaminą ispanų kalbos, nes, kai mokosi pirmos užsienio kalbos, mes turime sudaryti galimybę laikyti valstybinį brandos egzaminą“, – teigė jis.
NŠA duomenimis, ispanų, kaip pirmosios užsienio kalbos, 2020–2021 mokslo metais mokėsi devyni mokiniai, 2025–2026 mokslo metais šis skaičius išaugo iki 54.
Lyderiaujanti pirmoji užsienio kalba išlieka anglų, ją šiemet pasirinkę 308,6 tūkst. moksleivių.
Nuosekliai sumažėjo ir liko tik šeši mokiniai, kurie šiais mokslo metais mokosi rusų kaip pirmos užsienio kalbos.
Rusų kalbos populiarumas mažėja
Kaip antroji užsienio kalba dominuoja rusų, vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbos. Tiesa, per pastaruosius penkerius metus rusų, kaip antrosios kalbos, pasirinkimas sumažėjo 30 procentų.
Tuo metu ispanų kalbos pasirinkimas kaip antrosios užsienio kalbos per pastaruosius penkerius metus išaugo beveik 20 kartų: nuo 649 mokinių 2020–2021 mokslo metais iki 11,5 tūkst. mokinių 2025–2026 mokslo metais.
„Suprantame, kad ypatingai populiarėja ir ypatingai auga šita kalba. Džiugu matyti, kad Europos Sąjungos kalbos populiarėja ir stiprėja“, – sakė S. Šabanovas.
Vilniaus vicemero Vytauto Mitalo teigimu, sostinėje ispanų kalba dėstoma 46 mokyklose, ją kaip antrą užsienio kalbą mokosi 5,1 tūkst. mokinių.
Nuo kitų metų rugsėjo ispanų kalbą Vilniaus mokyklose bus galima pasirinkti ir kaip pirmąją užsienio kalbą.
BNS rašė, kad praėjusių metų rugpjūtį tuometinė švietimo ministrė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pasirašė įsakymą, kuriame numatyta, jog nuo 2026 metų rugsėjo greta pirmųjų anglų, prancūzų, vokiečių užsienio kalbų mokyklose atsiras ir ispanų kalba.
Mokiniai ispanų kalbą galės rinktis mokytis nuo antros klasės, jei mokykla tokią galimybę pasiūlys.
Pirmosios užsienio kalbos mokiniai pradeda mokytis nuo antros klasės. Tėvai turi pasirinkti, kokios užsienio kalbos mokysis jų vaikas.
Antrąją užsienio kalbą mokiniai turi pasirinkti šeštoje klasėje. Užsienio kalbų galima mokytis ir nuo pirmos pradinės klasės (pirmos užsienio kalbos) ar nuo 5 klasės (antros užsienio kalbos), jeigu mokykla pasirenka tokią galimybę ir to pageidauja tėvai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!