Egidijus Milešinas apie kolektyvinės sutarties nuostatų neatliepiantį biudžetą: kol kas pokyčių nematyti

„Kol kas situacijos pokyčių tikrai nematyti. Mes pateikę savo alternatyvas, savo pasiūlymus. Iš ministerijos kol kas jokios reakcijos nėra, girdėjome tik tai, kas yra viešai pasakyta – kad tai dar tik pirminis (biudžeto – ELTA) variantas. Labai tikimės trečiadienį turėti konkretesnius pasiūlymus“, – Eltai teigė E. Milešinas.
„Jeigu trečiadienį neišgirsime ir nematysime, kad judame susitarimo link – darome savo tarybos posėdį ir spręsime, kokių priemonių imsimės, neatmetant galimybės streikuoti“, – akcentavo jis.
Savo ruožtu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pirmadienį tikino, kad bus stengiamasi atsižvelgti į kolektyvinėje sutartyje numatytus reikalavimus.
Kaip skelbta, trečiadienį vyks šakos kolektyvinės derybų grupės posėdis.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Valdantiesiems užsiminus, kad trimečiame biudžete mokytojų algoms didinimui trūksta pinigų, LŠMPS siūlo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11, 5 proc.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!