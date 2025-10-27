Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Egidijus Milešinas apie kolektyvinės sutarties nuostatų neatliepiantį biudžetą: kol kas pokyčių nematyti

2025-10-27 15:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 15:27

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) vadovas Egidijus Milešinas teigia kol kas nematantis pokyčių dėl Vyriausybės biudžeto projekte kolektyvinės sutarties reikalavimų neatitinkančių mokytojų algų kilimo.

Milešinas apie kolektyvinės sutarties nuostatų neatliepiantį biudžetą: kol kas pokyčių nematyti (nuotr. Elta)

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) vadovas Egidijus Milešinas teigia kol kas nematantis pokyčių dėl Vyriausybės biudžeto projekte kolektyvinės sutarties reikalavimų neatitinkančių mokytojų algų kilimo.

REKLAMA
0

„Kol kas situacijos pokyčių tikrai nematyti. Mes pateikę savo alternatyvas, savo pasiūlymus. Iš ministerijos kol kas jokios reakcijos nėra, girdėjome tik tai, kas yra viešai pasakyta – kad tai dar tik pirminis (biudžeto – ELTA) variantas. Labai tikimės trečiadienį turėti konkretesnius pasiūlymus“, – Eltai teigė E. Milešinas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu trečiadienį neišgirsime ir nematysime, kad judame susitarimo link – darome savo tarybos posėdį ir spręsime, kokių priemonių imsimės, neatmetant galimybės streikuoti“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pirmadienį tikino, kad bus stengiamasi atsižvelgti į kolektyvinėje sutartyje numatytus reikalavimus. 

REKLAMA

Kaip skelbta, trečiadienį vyks šakos kolektyvinės derybų grupės posėdis.

ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc. 

Valdantiesiems užsiminus, kad trimečiame biudžete mokytojų algoms didinimui trūksta pinigų, LŠMPS siūlo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11, 5 proc.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų