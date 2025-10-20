Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Švietimo profsąjungai užsiminus apie streiką, premjerė sako su bendruomene ieškos sprendimų

2025-10-20 17:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 17:56

Švietimo bendruomenei nerimaujant, kad Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte mokytojų algų kilimas neatitinka kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų, premjerė Inga Ruginienė sako su švietimo atstovais ieškosianti sprendimų. 

Egidijus Milešinas. ELTA / Josvydas Elinskas

Švietimo bendruomenei nerimaujant, kad Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte mokytojų algų kilimas neatitinka kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų, premjerė Inga Ruginienė sako su švietimo atstovais ieškosianti sprendimų. 

REKLAMA
1

„Ta suma, kuri yra skirta 2026 m., ji atitinka kolektyvinį susitarimą. Bet turime daugiau problemų ir įtampų 2027 ir 2028 metams. Trimečio biudžeto kontekste pinigų iš tikrųjų trūksta. Bet sutarėme, kad Seime, svarstant biudžetą, tikrai galėsime daryti pataisymus ir ieškosime galimybių išpildyti pareigūnams ir mokytojams duotus pažadus“, – žurnalistams pirmadienį teigė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėl to, tokiais premjerės pasakymais abejoja Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjunga (LŠMPS). Anot jos pirmininko Egidijaus Milešino, Vyriausybės biudžeto projekte nustatyti skaičiai prieštarauja kolektyvinei sutarčiai. 

REKLAMA
REKLAMA

„Pasakyti viešai, kad „bus tų pinigų“ yra viena. Bet mes iš patirties ne vienerių metų žinome, ką reiškia politikų pasakymas bus tų pinigų. Kol mes nematysime teisės aktų įstatymų Vyriausybės nutarimo projekto pakeitimu, kur aiškiai matysis kokiais dydžiais didinamas finansavimas tai tie žodžiai, kad „bus tų pinigų“ mūsų nei šildo nei šaldo“, – Eltai pirmadienį komentavo E. Milešinas. 

REKLAMA

Pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc. Anot LŠMPS pirmininko, tai pažeidžia kolektyvinę sutartį, todėl profesinė sąjunga siūlo alternatyvą.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai tikrai neatitinka kolektyvinės sutarties reikalavimų ir tam prieštarauja. Mes, kaip profesinė sąjunga, turime alternatyvą. Mes suprantame, kad kitų metų biudžetas yra sudėtingas ir yra iššūkių, įtampų, ypač dėl krašto gynybos, tai mes siūlome didinti pedagogų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., o nuo rugsėjo 1 d., bet sparčiau – 11,5 proc.“, – teigė E. Milešinas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo siūlymą LŠMPS žada pristatyti Spalio 29 d. vyksiančiame šakos kolektyvinės derybų grupės posėdyje. Anot E. Milešino, jei nebus rastas bendras sutarimas, bus sprendžiama dėl protestų, įskaitant streiką. 

„Laukiame ministerijos, ar jiems tinka mūsų siūlymas. Jeigu nesusitariama kolektyvinėse derybose, tada kaip ir numatyta, mūsų tarybą spręs dėl įvairiausių protestų, įskaitant ir streiką“, – pabrėžė E. Milešinas. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę Vyriausybės priimtą biudžeto projektą dar turės svarstyti Seimas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų