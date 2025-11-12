Švietimo ministerija jau sausį žada pradėti platesnę egzaminų sistemos peržiūrą

„Trumpuoju laikotarpiu norime stabilizuoti 2026 metų brandos egzaminų situaciją, kad neatsitiktų, kaip buvo 2025 metais, ir kad stabiliai didėtų brandos atestatus gaunančių mokinių skaičius (...). Diskusijas planuojame su visuomene, švietimo ekspertais baigti lapkričio 18 dieną“, – trečiadienį Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje sakė švietimo viceministras Jonas Petkevičius.
„Ilguoju laikotarpiu galvojame, kaip pertvarkyti egzaminų visą sistemą, kad ji būtų stabili, kokybiška ir ilgalaikė, diskusijas su visuomene ir švietimo ekspertais pradėsime nuo sausio mėnesio“, – teigė jis.
BNS rašė, kad liepą paskelbus šių metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, jog kiekvienam abiturientui prie kiekvieno egzamino, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, rezultato pridėta po dešimt taškų.
R. Popovienė tuomet tikino, kad rezultatų padidinimas maždaug 4 tūkst. abiturientų leido išlaikyti valstybinį matematikos egzaminą ir įstoti į aukštąsias mokyklas.
Siekiant išvengti pasikartojančios situacijos, Švietimo ministerija siūlo 2026 metais VBE išlaikymo ribą nuo 35 taškų sumažinti iki 25 taškų.
J. Petkevičiaus teigimu, aukšta egzaminų kartele neturėtų būti ribojamos 12 metų mokykloje praleidusių mokinių, turinčių teigiamus pažymius, galimybės gauti brandos atestatą.
„Patikėkime mokytojų sąžiningai parašytais metiniais pažymiais baigiant mokyklą ir nereikia per aukštos egzaminų išlaikymo kartelės“, – tikino viceministras.
2023–2024 mokslo metais vidurinio ugdymo programą baigė 21,4 tūkst. mokinių, 20,2 tūkst. arba 94,41 proc. jų įgijo vidurinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatą.
2024–2025 mokslo metais programą baigė 20,9 tūkst. mokinių, tačiau atestatą gavo tik 18,5 tūkst. jų, tai sudaro 88,56 procento.
Ministerijos teigimu, tam įtakos turėjo pasikeitusios bendrosios ugdymo programos, vadovėlių trūkumas, pasikeitęs egzamino turinys, kuomet egzamino užduotys imtos sudarinėti tik iš 11–12 klasių kurso, bei staigus egzamino išlaikymo ribos pakėlimas.
Dalis pasisakiusiųjų komitete ragino ministeriją susitelkti ties užduočių ir egzamino kokybe, mokinių parengimu, o ne keisti egzaminų išlaikymo ribą.
Savo ruožtu švietimo viceministras tikino, kad dabartinis siūlymas pateiktas siekiant trumpuoju laikotarpiu stabilizuoti susidariusią situaciją, o prie daugumos kolegų išsakytų pastebėjimų bus sugrįžta sausį prasidėsiančių konsultacijų metu.
„Tas 25 taškų, tai yra laikinas atsitraukimas, adaptacinis periodas ir po naujų metų pradėsime bendras diskusijas“, – teigė J. Petkevičius.
„Ar po šių metų rezultatą pamatėme, ar tai tikrai per daug vaikai išlaiko egzaminus, ar tai mes bijome, kad daugiau žmonių gaus brandos atestatą, visą laiką būdavo 95, o dabar 88, tai mes bijome, kad daugiau bus vaikų gaus brandos atestatą ir už nieką dalinti jau nesiruošiame“, – kalbėjo jis.
