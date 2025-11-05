 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Švietimo ministerija siūlo mažinti brandos egzaminų išlaikymo kartelę: įvardijo, kiek taškų reiktų

2025-11-05 16:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 16:36

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teikia svarstyti siūlymą dėl valstybinių brandos egzaminų (VBE) išlaikymo kartelės mažinimo. Ministerijos teigimu, šiuo metu 35 taškus siekianti egzamino išlaikymo kartelė jau kitąmet galėtų būti nuleista iki 25 taškų. 

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teikia svarstyti siūlymą dėl valstybinių brandos egzaminų (VBE) išlaikymo kartelės mažinimo. Ministerijos teigimu, šiuo metu 35 taškus siekianti egzamino išlaikymo kartelė jau kitąmet galėtų būti nuleista iki 25 taškų. 

„ŠMSM parengė ir teikia svarstymams siūlymus dėl 2026 metų brandos egzaminų sesijos. Siūloma VBE išlaikymo ribą nuo 35 taškų koreguoti iki 25 taškų, o abiturientų apsisprendimo ir pasirinkimo, kokius egzaminus norės laikyti, laiką pratęsti iki vasario 15 d.“ – rašoma pranešime spaudai. 

„Taip pat siūloma leisti tais pačiais metais perlaikyti ne tik neišlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros, bet ir matematikos valstybinį brandos egzaminą. Projektas pateiktas visuomenei viešosioms konsultacijoms – jų metu lauksime pasiūlymų, o galutinis sprendimas bus priimtas po diskusijų“, – nurodo ministerija. 

Savo ruožtu ŠMSM vadovė R. Popovienė pažymi, jog neįgyvendinus šio žingsnio, kitąmet egzaminų rezultatai gali būti itin prasti. 

„Jeigu išlaikymo kartelė toliau liks 35 taškai, yra labai didelė tikimybė, kad pasikartos šių metų scenarijus. Remiantis labiausiai tikėtinu scenarijumi, kuris modeliuojamas pagal brandos egzaminų pirmos dalies rezultatus, kai kurių valstybinių brandos egzaminų, pvz. biologijos, istorijos, matematikos A kurso, gali neišlaikyti per 20 proc. abiturientų, o matematikos B kurso valstybinio brandos egzamino – net daugiau nei du trečdaliai laikančiųjų“, – pranešime cituojama ministrė. 

„Jei taikome 25 taškų egzamino išlaikymo ribą, situacija taptų artimesnė rezultatams, buvusiems iki 2024 m. reformos“, – akcentuoja ji. 

Egzaminų organizavimo sistemoje – daugiau lankstumo

ŠMSM taip pat siūlo iki vasario 15 d. pratęsti moksleivių laikomų egzaminų pasirinkimo laiką. Be to, planuojama įvesti elektroninę sistemą mokinių VBE pasirinkimams stebėti. 

„Pratęsus egzaminų pasirinkimo laiką iki vasario vidurio, siūloma įvesti viešą elektroninę sistemą kandidatų VBE pasirinkimams stebėti ir pasirinktoms VBE įvedimo klaidoms taisyti. Patys III–IV gimnazijos klasių mokiniai galės pasitikrinti, ar mokykla nesuklydo, juos užregistravo į pasirinktus egzaminus“, – sako R. Popovienė. 

Be to, pasak ministerijos, svarstoma dėl objektyvių priežasčių suteikti moksleiviams galimybę VBE laikymą atidėti pakartotinei sesijai.

„Būtų suteikiama galimybė VBE laikymą atidėti pakartotinei sesijai mokyklos vadovo įsakymu dėl objektyvių priežasčių, pvz., kai abiturientui tuo pačiu metu, kaip ir vykstanti pagrindinė sesija, tenka laikyti stojamąjį egzaminą užsienio aukštojoje mokykloje. Iki šiol nukelti egzaminą į pakartotinę sesiją buvo galima tik dėl ligos ar artimo žmogaus netekties“, – pranešime cituojama ministrė. 

ŠMSM taip pat siūlo, jog abiturientai, kurie pernai mokydamiesi III gimnazijos klasėje negalėjo to padaryti dėl mokyklų klaidų, galėtų perlaikyti I VBE dalį. 

Daugiau dėmesio VBE rezultatų skaidrumui ir užduočių kokybei

Ministerija taip pat siūlo aiškiau apibrėžti egzaminų vertinimo komitetų kompetencijų ribas, didinti reikalavimus, o kartu ir pagalbą egzaminų vertintojams, užduočių recenzentams ir rengėjams. 

Pažymima, jog pastariesiems Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) organizuos specializuotus vietinius ir tarptautinius mokymus.

„NŠA prieš kiekvieną egzaminą informuos mokyklas apie reikalavimus kompiuterių parametrams, padės mokykloms pasitikrinti egzaminams paruošto kompiuterio kokybę“, – nurodo ministerija.

ELTA primena, kad vasarą paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės. 

Vėliau ŠMSM vadovė ne kartą užsiminė apie planus mažinti šiuo metu galiojančią egzaminų išlaikymo kartelę. 

Savo ruožtu situaciją nagrinėjusi Generalinė prokuratūra konstatavo, kad Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetų sprendimas prie abiturientų egzaminų rezultatų pridėti 10 taškų yra neteisėtas. Vis dėlto, prokuratūra priėmė sprendimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl tokio Komitetų sprendimo.

