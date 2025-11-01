Mokiniams vis dar trūksta vadovėlių: štai kada planuojama išleisti

„2026 m. leidyklos planuoja (išleisti – ELTA) 25 vadovėlius“, – trečiadienį Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje teigė J. Petkevičius.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) duomenimis, kitais metais pirmojoje klasėje besimokantiems vaikams planuojama išleisti muzikos, antrojoje – anglų kalbos, o trečiojoje – šių abiejų dalykų mokymo vadovėlius. Tuo metu ketvirtokus 2026 m. turėtų pasiekti visuomeninio ugdymo, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei gamtos mokslų vadovėliai.
Penktokams ir šeštokams numatyta išleisti anglų kalbos vadovėlius, septintokams – dorinio ugdymo, biologijos, vokiečių kalbos ir informatikos knygas. Tais pačiais metais planuojama išleisti 8 klasės moksleiviams skirtus geografijos ir istorijos vadovėlius. 2026 m. devintokams vadovėlių leisti neplanuojama, o dešimtokus turėtų pasiekti matematikos, pilietiškumo pagrindų, fizikos vadovėliai.
Vienuoliktokams taip pat ketinama išleisti informatikos ir istorijos vadovėlius, o abiturientus 2026 m. pasieks geografijos, informatikos, biologijos ir matematikos knygos.
2027 m. leidyklos planuoja išleisti aštuntokams skirtus dorinio ugdymo, vokiečių kalbos vadovėlius. Tais pačiais metais anglų kalbos vadovėliai turėtų būti išleisti ir šeštokams bei septintokams, o aštuntokams – tik 2028-aisiais.
Tiesa, kaip pažymėjo J. Petkevičius, pedagogai dažnai naudoja užsienio leidyklose išleistus anglų kalbos vadovėlius.
„Jie yra įtraukti į NŠA duomenų bazę ir jie gali pasirinkti įsigyti tuos vadovėlius. Todėl 11–12 klasėse mokytojai naudojasi užsienio leidyklų (vadovėliais – ELTA), kurie atitinka B ir C lygio programas“, – sakė jis.
NŠA duomenimis, šiuo metu labiausiai trūksta 10 klasės chemijos, biologijos, geografijos, lietuvių kalbos vadovėlių.
Oficialių skundų dėl vadovėlių kokybės nebuvo gauta
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje mokyklų bendruomenės piktinosi, jog neseniai mokyklas pasiekę nauji kai kurių disciplinų vadovėliai yra parengti su klaidomis.
Vis dėlto, J. Petkevičius teigė, kad nei ŠMSM, nei NŠA oficialių skundų dėl to nėra gavusi.
„Šiuo metu, kalbant apie vadovėlių kokybę, nei NŠA, nei ŠMSM nėra gavusi nusiskundimų. Viešojoje erdvėje apie tai kalbama, bet kurie vadovėliai yra su klaidomis – (informacijos – ELTA) nesame gavę“, – sakė jis.
Pasak viceministro, jeigu mokyklos pastebi nekokybišką vadovėlį, jos gali kreiptis tiesiogiai į leidyklas, kurios yra įpareigotos knygas atnaujinti. Taip pat, anot jo, galima kreiptis ir į NŠA arba ŠMSM.
„Už kokybę yra atsakingos leidyklos. Jeigu pamatomas nekokybiškas vadovėlis, mokyklos gali kreiptis į leidyklas, informuoti apie tai. Leidykla yra įpareigota, ji ištaiso klaidas, atnaujina vadovėlius arba intarpus. Taip pat mokyklos gali kreiptis į NŠA, kuri inicijuoja patvirtinimą, ir tada ji kreipiasi į leidyklas, o leidyklos ištaiso klaidas. Mokyklos gali kreiptis į ŠMSM, kur yra už leidybą atsakingi žmonės. Ir jie kartu su NŠA vėl inicijuoja procesą. Bet viską ištaiso leidyklos“, – akcentavo J. Petkevičius.
Popovienė pripažįsta, kad naujų vadovėlių leidyba buvo skubotas sprendimas
Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pripažino, jog buvo paskubėta išleisti atnaujintos ugdymo programos vadovėlius – kas, anot jos, ir lėmė nusiskundimus dėl juose esančių klaidų.
„Vadovėlių leidyba, kitų Europos Sąjungos (ES) šalių patirtimi, tikrai užtrunka ilgiau negu metai ar du, nes jie turi būti parengti, išrecenzuoti, patikrinti, po to klaidos vėl ištaisomos. Tai žinoma, kad šitame mūsų variante sprendimai buvo tikrai labai skuboti. Mes netgi dar negalime jų pilnai patenkinti, nors tikrai stengiamės, kad visi vadovėliai kuo greičiau pasiektų mokyklas“, – šią savaitę Eltai sakė ji.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) duomenimis, 2023 ir 2024 metais leidyklos išleido 130 vadovėlių, parengtų pagal atnaujintas bendrąsias programas. Šiemet leidyklos išleido dar 36 vadovėlius.
Kaip skelbta, šį rugsėjį jau buvo išleisti visų pagrindinių dalykų vadovėliai 1–10 klasėms bei lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, chemijos vadovėliai 11–12 klasėms.
ELTA primena, kad ŠMSM šiemet papildomai skyrė 10 mln. eurų, už kuriuos šalies mokyklos galės įsigyti naujus vadovėlius.
