TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po ŠMSM atlikto audito iš pareigų pasitraukė Vilniaus profesinio mokymo centro direktorė

2025-10-24 17:08 / šaltinis: BNS
2025-10-24 17:08

 Po Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre (VPVPMC) atlikto audito ir jo darbuotojų pranešimo apie rengiamą streiką, iš pareigų pasitraukė įstaigos direktorė Daiva Motiejūnaitė-Minkauskė.

ŠMSM (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

 Po Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre (VPVPMC) atlikto audito ir jo darbuotojų pranešimo apie rengiamą streiką, iš pareigų pasitraukė įstaigos direktorė Daiva Motiejūnaitė-Minkauskė.

0

Apie tai BNS informavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

„Direktorė D. Motiejūnaitė-Minkauskė spalio 17 dieną ministerijai pateikė prašymą nutraukti darbo sutartį“, – šią savaitę BNS raštu perduotame komentare teigė ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Centro direktorės pareigas ji ėjo nuo 2023 metų.

Kaip skelbė BNS, sulaukusi nusiskundimų ministerija profesiniame centre atliko auditą. Jo išvadose pasitvirtino daug įtarimų dėl galimų pažeidimų, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų procedūrų, centro veiklos organizavimo, turto valdymo, vidaus kontrolės.

D. Motiejūnaitė-Minkauskė buvo įpareigota pateikti pasiaiškinimą dėl nurodyto galimo darbo pareigų pažeidimo.

Savo ruožtu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) praėjusią savaitę pranešė, kad VPVPMC darbuotojai ruošiasi streikui.

Kaip BNS tuomet sakė VPVPMC profesinės organizacijos pirmininkė Renata Dovgialo, streikuoti pasiruošę darbuotojai turi vieną tikslą, jog iš pareigų pasitrauktų dabartinė centro vadovė.

Darbuotojų teigimu, vadovybės veiksmai kūrė psichologiškai nesaugią aplinką, kurioje taikomas mobingas, žeminami darbuotojai, o konstruktyvi kritika nepriimama, taip pat pranešama apie atvejus, kai direktorė ar jos sutuoktinis menkino darbuotojų profesinę kompetenciją ir elgėsi neetiškai.

Profsąjungos duomenimis, nuo D. Motiejūnaitės-Minkauskės kadencijos pradžios iš darbo pasitraukė arba buvo atleista daugiau nei 50 darbuotojų.

Taip pat teigta, kad vietoje švietimo kokybės stiprinimo centro vadovybė plėtė administracinį aparatą: įstaigoje sukurti devyni nauji skyriai ir įsteigta dešimt naujų vadovų etatų, tarp jų ir direktorės pavaduotojo plėtrai pareigybė.

BNS tuomet susisiekus su D. Motiejūnaitės-Minkauskės pavaduotoja plėtrai Anžela Kozlova, ši nurodė, kad „centras nekomentuos šitų visų dalykų“.

