Siūloma sujungti Nacionalinę sporto agentūrą ir Nacionalinę sporto tarybą: pirmininką skirtų Vyriausybė

Tokius siūlymus Seimo Švietimo ir mokslo komitete pristatė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas.
„Siūlymas yra įsteigti biudžetinę įstaigą – Nacionalinę sporto tarybą su administracija“, – sakė jis.
Pasak viceministro, įstaigos pirmininkas būtų valstybės pareigūnas, kurį ministro teikimu Vyriausybė skirtų 4 metams.
„Didžiausias skirtumas tai, kad nebūtų priimami vienasmeniai sprendimai. Vyriausybės paskirtas tarybos primininkas – valstybės pareigūnas – veiktų ir peržiūrėtų visus projektus, sąrašus, teiktų siūlymus, priimtų sprendimus dėl galimų veiklos krypčių, problematinių dalykų“, – aiškino viceministras.
Tuo metu pati taryba, teigė G. Grybauskas, turėtų savo administraciją ir jos vadovą. Tarybos nariai turėtų galimybę užduoti klausimus ir diskutuoti dėl teikiamų programų ir pan.
Anot jo, toks mechanizmas leistų spręsti dabartines problemas, o sporto organizacijos būtų labiau girdimos.
Viceministras taip pat pažymėjo, kad Nacionalinės sporto agentūros darbuotojai, dirbantys su aukšto meistriškumo programomis bei fizinio aktyvumo programomis, ir toliau tęstų savo darbą.
Kaip jau buvo skelbta, apie planus jungti sporto agentūrą su sporto taryba viceministras G. Grybauskas užsiminė dar rugsėjo pradžioje. Anot jo, toks sprendimas buvo priimtas, atsižvelgus į atliktų patikrinimų išvadas bei kilusį nepasitenkinimą dėl sporto politikos įgyvendinimo kokybės.
Agentūra šiuo metu įgyvendina valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse. Agentūroje sutelktos ir visos šalies sporto finansavimo funkcijos, rūpinamasi sporto infrastruktūra, sportininkų teisėmis, padedama šalies sporto šakų federacijoms ir organizacijoms.
Ji taip pat taip pat administruoja valstybės sportininkų stipendijų, premijų, rentų skyrimą, skelbia fizinio aktyvumo projektų ir programų konkursus, administruoja aukšto meistriškumo sporto, fizinio aktyvumo ir sporto infrastruktūros lėšas.
Metinis Nacionalinės sporto agentūros biudžetas siekia apie 60 mln. eurų.
