  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Profesinio mokymo įstaigos rudenį sulaukė 20,5 tūkst. naujų mokinių

2025-09-08 16:55 / šaltinis: BNS
2025-09-08 16:55

 Šalies profesinėse mokyklose nuo rugsėjo mokslus pradėjo apie 20,5 tūkst. naujų mokinių, pirmadienį pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

Profesinio mokymo įstaigos rudenį sulaukė 20,5 tūkst. naujų mokinių

 Šalies profesinėse mokyklose nuo rugsėjo mokslus pradėjo apie 20,5 tūkst. naujų mokinių, pirmadienį pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

0

Tai – 200 moksleivių daugiau nei pernai.

Beveik visi mokiniai pakviesti mokytis į valstybės finansuojamas vietas, apie 11,5 tūkst. jų dar neturi vidurinio išsilavinimo.

„Profesinio mokymo įstaigose įgyjamos profesijos darbo rinkoje itin paklausios, džiugu, kad mokiniai renkasi būtent tai, ko reikia valstybei: inžinerijos, sveikatos priežiūros, paslaugų, architektūros ir statybos sektorius“, – ministerijos pranešime cituojamas švietimo, mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ŠMSM, šiemet populiariausiomis tapo transporto priemonių remontininko, elektriko, kirpėjo, apskaitininko, gydomojo masažo specialisto, kosmetiko, individualios priežiūros darbuotojo, apdailininko ir virėjo profesinio mokymo programos.

Įgyti profesijos pakviesta ir apie 2,5 tūkst. gimnazistų, kurie profesinėse mokyklose mokysis pasirinktų modulių, tačiau pagrindinį išsilavinimą įgis gimnazijose.

Populiariausi tarp gimnazistų buvo tautinio paveldo patiekalų gamybos, traktorių vairavimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo, mobiliųjų robotų montavimo ir programavimo, kavos paruošimo, baldų gamybos, floristikos, makiažo atlikimo, desertų gamybos moduliai.

Ministerijos duomenimis, šiuo metu šalyje veikia 57 profesinio mokymo įstaigos. 

