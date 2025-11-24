Paaiškėjo, kiek teks sumokėti norintiems išgirsti Katažiną: yra svarbi žinia tėvams

Katažinos koncertai „Tikėjimas – mano stebuklas“ vyks gruodžio 14 d. 14 ir 17 val.
Katažina Zvonkuvienė atvirai papasakojo apie santykius su vyru(24 nuotr.)
Katažina Zvonkuvienė ir Deivydas Zvonkus (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Magiški koncertai
Kaip skelbiama kakava.lt puslapyje, bilietai į 14 val. koncertą jau išparduoti, tačiau dar yra galimybę Katažiną išgirsti gyvai 17 val.
„Katažina kviečia Jus į ypatingą akustinį koncertą lenkų kalba – šviesos ir muzikos kupiną vakarą, vyksiantį Šv. Kotrynos bažnyčioje. Tai nepaprastas muzikinis susitikimas, kuriame dainininkė atvers savo širdį per dainas gimtąja kalba, kuria ji autentiškai išreiškia giliausius jausmus, tikėjimą ir gyvenimo stebuklus. Katažinos balsas, kupinas šilumos ir jėgos, pripildys šventovę ramybės, įkvėpimo bei dėkingumo akimirkų. Tai koncertas, kuris kviečia sustoti, išgirsti ir pajusti, kad tikėjimas iš tiesų gali būti mūsų kasdienybės stebuklas“, – rašoma internetinėje svetainėje.
Norintys išvysti šį šventinį koncertą galite tai padaryti įsigiję bilietus, kurių kaina prasideda nuo 33,90 eur. iki 45,90 eur.
Teigiama, kad renginio trukmė 1 val. 40 min.
Vaikai į koncertą nėra įleidžiami nemokamai.
