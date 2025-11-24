 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kiek teks sumokėti norintiems išgirsti Katažiną: yra svarbi žinia tėvams

2025-11-24 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 12:55

Dainininkė Katažina Zvonkuvienė gruodžio 14 d. surengs du nepamirštamus koncertus Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Tiesa, į vieną pasirodymą bilietai jau išparduoti.

5

Katažinos koncertai „Tikėjimas – mano stebuklas“ vyks gruodžio 14 d. 14 ir 17 val.

Katažina Zvonkuvienė atvirai papasakojo apie santykius su vyru
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Katažina Zvonkuvienė atvirai papasakojo apie santykius su vyru

Magiški koncertai

Kaip skelbiama kakava.lt puslapyje, bilietai į 14 val. koncertą jau išparduoti, tačiau dar yra galimybę Katažiną išgirsti gyvai 17 val.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Katažina kviečia Jus į ypatingą akustinį koncertą lenkų kalba – šviesos ir muzikos kupiną vakarą, vyksiantį Šv. Kotrynos bažnyčioje. Tai nepaprastas muzikinis susitikimas, kuriame dainininkė atvers savo širdį per dainas gimtąja kalba, kuria ji autentiškai išreiškia giliausius jausmus, tikėjimą ir gyvenimo stebuklus. Katažinos balsas, kupinas šilumos ir jėgos, pripildys šventovę ramybės, įkvėpimo bei dėkingumo akimirkų. Tai koncertas, kuris kviečia sustoti, išgirsti ir pajusti, kad tikėjimas iš tiesų gali būti mūsų kasdienybės stebuklas“, – rašoma internetinėje svetainėje.

Norintys išvysti šį šventinį koncertą galite tai padaryti įsigiję bilietus, kurių kaina prasideda nuo 33,90 eur. iki 45,90 eur.

Teigiama, kad renginio trukmė 1 val. 40 min.

Vaikai į koncertą nėra įleidžiami nemokamai.

 

