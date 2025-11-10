Karpavičienė ragina diskutuoti dėl galimo brandos egzaminų išlaikymo kartelės mažinimo

„Tas pasiūlymas, kuris buvo pateiktas dabar, po darbo grupės pasitarimo yra tik vienas iš pasiūlymų ir tikrai neabejoju, kad turi būti konstruktyviai diskutuojama“, – pirmadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė ji.
ŠMSM siūlo valstybinių brandos egzaminų (VBE) išlaikymo ribą nuo 35 taškų sumažinti iki 25 taškų.
Kaip praėjusią savaitę teigė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, nustačius 25 taškų egzamino išlaikymo ribą, situacija taptų artimesnė rezultatams, buvusiems iki 2024 metų reformos.
BNS rašė, kad liepą paskelbus šių metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, jog kiekvienam abiturientui prie kiekvieno egzamino, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, rezultato pridėta po dešimt taškų.
Vertinimo komiteto pirmininkas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius tuomet teigė, kad nepridėjus taškų, būtų itin didelis neišlaikiusiųjų skaičius.
R. Popovienė tikino, kad rezultatų padidinimas maždaug 4 tūkst. abiturientų leido išlaikyti valstybinį matematikos egzaminą ir įstoti į aukštąsias mokyklas.
Tačiau šis sprendimas sulaukė kritikos dėl to, kad apsunkina konkurenciją stoti į universitetus tiems abiturientams, kurie surinko šimtukus ir aukštus balus be pridėtų taškų.
Norint baigti mokyklą ir įgyti brandos atestatą, būtina išlaikyti du egzaminus, iš jų privalomas yra tik lietuvių kalbos ir literatūros. Matematikos egzaminas nuo 2024 metų privalomas stojant į aukštąją mokyklą.
