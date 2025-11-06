Įvertino siūlymą mažinti brandos egzaminų kartelę: sprendimas laikinas, bet teisingesnis

Kaip skelbta, trečiadienį ŠMSM pateikė svarstyti siūlymus, kuriais VBE kartelė nuo kitąmet būtų mažinama dešimt taškų – nuo 35 iki 25.
Pasak LMVA vadovo D. Žvirdausko, toks siūlymas – gerokai teisingesnis sprendimas nei šiais metais VBE sesijoje taikytas papildomų dešimties balų pridėjimas.
„Šis sprendimas – nuleisti kartelę ir stebėti, kaip mokiniams seksis kitais metais – yra žymiai geresnis nei vėl po to ieškoti, ką ten pridėti. Jeigu nuleidi kartelę, nenukenčia geriausieji, nes geriausi ir gauna daugiausia balų, kaip jiems ir priklauso“, – Eltai komentavo D. Žvirdauskas.
„Kartelės nuleidimas sudaro galimybę didesniam skaičiui jaunuolių gauti brandos atestatą ir vėliau planuoti karjerą optimistiniu scenarijumi“, – tęsė jis.
Vis dėlto, Kauno technologijos universiteto (KTU) inžinerijos licėjaus vadovo teigimu, ministerijos teikiamas siūlymas turėtų būti laikinas sprendimas. Anot D. Žvirdausko, ateityje reikėtų vėl palaipsniui kelti egzaminų išlaikymo kartelę.
„Jeigu mes žiūrėtume idealistinį modelį – taip, turėtų likti ta pati kartelė, kokia buvo suplanuota (...). Tačiau realybėje mes turime tai, ką parodė šių metų rezultatai – 2, o atskirais atvejais ir 4 tūkst. jaunuolių nepasiekė to lygio“, – teigė jis.
Nuleidžiama kartelė – tik vienas iš problemos sprendimo būdų
Savo ruožtu Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) prezidentas Martynas Dikšaitis sako, kad jaunuoliai ŠMSM siūlymą vertina palankiai. Tačiau, kaip pabrėžia jis, tai yra tik vienas iš susiklosčiusios situacijos sprendimo būdų.
„Vertiname labiau teigiamai nei neigiamai. Aišku, čia yra giluminė problema. Ją reikia spręsti žiūrint ir į kitus dalykus. Šiuo metu tai yra sprendimo būdas, atliepiant tą lygį, kokį dabar turime“, – ketvirtadienį Eltai komentavo M. Dikšaitis.
Anot LMS prezidento, siekiant gerinti VBE pasiekimus, būtina spręsti vadovėlių trūkumo klausimą, taip pat užtikrinti kokybišką mokinių paruošimą egzaminams.
„Pati esmė yra pasiruošime. Daug dvyliktokų šiuo metu mokosi be vadovėlių, kiekvienai pamokai spausdina lapus (...). Pernai buvo vienas atvejis, kai paskelbė visiškai kitokią lietuvių kalbos egzamino struktūrą, negu buvo. Tada automatiškai vėl kyla stresas. Tiesiog reikia nuoseklumo, reikia pasistengti aprūpinti (mokinius – ELTA) visomis priemonėmis, kurios galėtų padėti turėti geresnį rezultatą. Aišku, tai yra procesas, kuris per dieną nepasidaro, tačiau jeigu norime kokybiško švietimo – čia yra būtinybė“, – teigė LMS prezidentas.
Taip pat siūloma iki vasario 15 d. pratęsti moksleivių laikomų egzaminų pasirinkimo laiką. Be to, planuojama įvesti elektroninę sistemą mokinių VBE pasirinkimams stebėti.
Be to, ministerijos teigimu, būtina aiškiau apibrėžti egzaminų vertinimo komitetų kompetencijų ribas, didinti reikalavimus, o kartu ir pagalbą egzaminų vertintojams, užduočių recenzentams ir rengėjams.
ELTA primena, kad vasarą paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės Ramintos Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Vėliau ŠMSM vadovė ne kartą užsiminė apie planus mažinti šiuo metu galiojančią egzaminų išlaikymo kartelę.
