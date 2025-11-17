Kinijos sankryžose – robotai policininkai: pristatytas eismą reguliuojantis humanoidas

Šis žingsnis yra dalis platesnės programos, kuria siekiama taupyti žmogiškuosius išteklius ir didinti eismo valdymo efektyvumą. Vietos valdžios teigimu, anksčiau šiai sankryžai prižiūrėti reikėjo trijų ar keturių pareigūnų. Dabar teigiama, kad pakanka vieno policininko, dirbančio tandeme su robotu.
Robotas, pavadintas „Tongtong“, nėra tik judanti lėlė, kartojanti iš anksto nustatytus judesius. Pasak policijos atstovo Sung Jango, įrenginys integruoja dirbtinį intelektą, didžiųjų duomenų analizę ir naująją „transporto priemonės-kelio-debesies“ sąsajos technologiją.
Svarbiausia, kad robotas gali realiu laiku sąveikauti su šviesoforų sistema ir prisitaikyti prie kintančių eismo srautų.
Pats 1,8 metro aukščio robotas juda 6 km/val. greičiu, o jo baterijos užtenka daugiau nei septynioms darbo valandoms. Aplinką jis stebi per du integruotus lazerinius radarus (LiDAR) ir penkias 360 laipsnių kameras.
Teigiama, kad robotas jau buvo sėkmingai išbandytas realiomis sąlygomis per Pasaulinę interneto konferenciją, kur padėjo pareigūnams palaikyti tvarką. Kasdien jis naudojamas padėti valdyti transporto srautus piko valandomis.
