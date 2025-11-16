Prabilo nužudytą Nerijų Ambajevą-Niežą artimai pažinojęs Sasha Song: „Tai buvo pagalbos šauksmas“

Primename, kad N. Ambajevas buvo nužudytas lapkričio 14-ąją, penktadienį. Vienas iš įtariamųjų – jo sugyventinis Paulius Gaižauskas.
Susipažinimo istorija
TikTokerį pažinojo atlikėjas Sasha Song. Anot jo, jie susipažino prieš daug metų viename iš vakarėlių.
„Jeigu atvirai, tai buvo taip seniai, kad tiksliai net sunku prisiminti. Bet, kiek pamenu, tai įvyko kažkokiame vakarėlyje. Kažkas mus tiesiog supažindino, ir nuo tada pradėjome bendrauti. Viskas įvyko labai natūraliai – tiesiog užsimezgė ryšys“, – sakė dainininkas.
Pasak jo, Nerijus buvo išskirtinis žmogus savo bendravimu. Su juo vis susidurdavo renginiuose, vakarėliuose.
„Nerijų prisimenu kaip žmogų, su kuriuo gyvenimo keliai susikirto dar prieš daugelį metų. Tikslios datos jau nebeprisimenu, bet žinau, kad tai buvo tikrai daugiau nei prieš dešimt metų.
Mes dažnai susitikdavome įvairiuose vakarėliuose, renginiuose, kur mūsų pokalbiai visada kažkaip natūraliai užsimegzdavo. Jis buvo įdomus, nuoširdus, turintis savitą požiūrį į gyvenimą, todėl su juo bendrauti būdavo lengva ir netgi smalsu“, – dalijosi Sasha Song.
Kamavo priklausomybės
Kalbėdamas apie bičiulį, jis neslėpė, kad jį valdanti priklausomybė aiškiai matėsi. Tais laikais ir pats pašnekovas kovojo su šia liga.
„Aš žinojau, kad Nerijus kovojo su priklausomybe – tiek alkoholiu, tiek narkotikais. Tai matėsi, bet tuomet, tiesą sakant, ir pats nebuvau toli nuo pavojingo kelio. Todėl mūsų ryšys iš dalies buvo ir tas bendras supratimas, savotiškas tylus žinojimas, kad abu turime būti atsargūs. Kartais man atrodė, kad jo gyvenimas gali pasisukti gera linkme – jis kažkur studijavo, domėjosi mano muzika, palaikė mane. Mes visada rasdavome laiko paklausti vienas kito, kaip sekasi.
Bet priklausomybė yra labai klastinga liga. Ji nepaleidžia lengvai. Ir šiandien aš kalbu apie tai atvirai, nes matau, kiek daug ji nusineša gyvybių. Tai skaudi tiesa: priklausomybės dažnai veda tik trimis keliais – į ligoninę, į kalėjimą arba į mirtį. Deja, Nerijui ši kova baigėsi tragiškai.
Man skaudu tai sakyti, bet jo gyvenimą nutraukė būtent priklausomybės pasekmės. Tai dar vienas skaudus priminimas, kad ši liga žudo. Ir todėl ši istorija man yra labai artima ir labai asmeniška“, – jautriai kalbėjo atlikėjas.
Papasakojo, koks buvo prieš TikTok erą
Dainininkas sutiko pasidalinti ir jautriais prisiminimais. Nerijų jis pažinojo dar prieš liūdnu keliu į prarają tapusią TikTok erą, todėl jo atvaizdas jam yra kitoks, nei daugeliui mačiusių Nerijų tik per ekraną.
„Nerijų prisimenu kaip labai jautrų ir viduje pažeidžiamą žmogų. Jis tikrai turėjo gerą širdį. Visada paklausdavo, kaip man sekasi, ar viskas gerai, net tada, kai pats išgyveno sudėtingus laikus ir mažai ką turėjo. Tai buvo viena iš jo gražiausių savybių – nuoširdus rūpestis kitais, net tada, kai jam pačiam buvo sunku.
Jei atvirai, aš nepažinojau jo TikTok personos – aš jį pažinojau dar prieš jo TikTok gyvenimą. Aš net nežinojau, kad jo pravardė yra Niežas“, – teigė vyras.
Jis prisiminė ir paskutinę gautą žinutę iš N. Ambajevo.
„Aš iki šiol turiu jo paskutinę man parašytą žinutę „Facebook’e“, kuri buvo išsiųsta šių metų pradžioje, 2025-aisiais. Ji buvo labai paprasta: „Labas, kaip tu laikaisi?“. Bet aš neatsakiau – tuo metu pats gydžiausi reabilitacijos centre ir buvau visiškai atitrūkęs nuo socialinių tinklų“, – prisiminė jis.
Bendri prisiminimai
Labiausiai įstrigęs prisiminimas – Naujųjų šventimas kartu. Tuomet Nerijus dar turėjo vilties būti geresne savo paties versija.
„Ryškiausias mano prisiminimas apie jį – Nauji metai, kuriuos kažkada sutikome kartu. Nebuvo didelės šventės, tik keturi ar penki žmonės, maža, jauki kompanija. Pamenu, kad jis tada turėjo pianiną. Grojome, dainavome, tiesiog buvome kartu. Man atrodo, tai buvo metas, kai jo gyvenimas dar buvo gana stabilus, kai atrodė, kad jam viskas gali susiklostyti gerai. Tai buvo dar iki jo „TikTok eros“, iki to etapo, kurį visi dabar prisimena.
Tie vakarai, tas paprastas žmogiškas buvimas, muzika ir pokalbiai – tai prisiminimai, kurie man išliks ilgam. Tokį jį ir prisimenu: jautrų, geros širdies, turinti gera humoro jausmą ir norintį būti geresne savo versija“, – sakė Sasha Song.
Pagalbos šauksmas
Pasak pašnekovo, nors Nerijų pažinojo prieš TikTok erą, jo vaizdo įrašus socialiniame tinkle yra matęs. Jo teigimu, tai buvo pagalbos šauksmas. Kadangi ir jis pats kovojo su priklausomybe, sako puikiai suprantantis, kas vyksta žmogaus viduje tokiu metu.
„Kadangi pats turiu „TikTok“ kanalą, gana dažnai matydavau jo vaizdo įrašus. Ir kuo daugiau jų žiūrėjau, tuo aiškiau matėsi, kad jam viduje labai sunku. Jis visiškai atvirai rodė savo gyvenimą – ašaras, pyktį, liūdesį, visus savo jausmus. Toks atvirumas nebuvo apie dėmesį, man labiau atrodė kaip pagalbos šauksmas. Atrodė, kad jis tiesiog nebeturėjo kito būdo išreikšti tai, kas vyksta jo viduje, ir galbūt tame pačiame kelyje jis dar labiau save žalodavo.
Buvo sunku tai žiūrėti. Aš pats prisimenu, kaip anksčiau, kai vartodavau, irgi keldavau video į „TikTok“ – dažnai tik todėl, kad norėjau dėmesio, pritarimo, gero žodžio. O žmonės matydavo mane apsivartojusį. Todėl žiūrėdamas į Nerijų aš labai gerai supratau, kas galėjo dėtis jo viduje“, – pripažino jis.
Pasak atlikėjo, tai, ką Nerijus rodydavo viešai, vedė jį link pražūties.
„Man atrodė, kad viskas, ką jis rodė ir išgyveno viešai, po truputį vedė link labai liūdnos pabaigos. Mačiau tą trapumą, tą neviltį. Ir nors visada tiki, kad žmogus dar atsities, kad atsiras pagalba, viduje jaučiau, kad jam tikrai labai blogai“, – kalbėjo dainininkas.
Priminimas, kad priklausomybės žudo
Paklaustas, kaip ši mirtis paveikė patį Sashą, jis neslėpė gilių emocijų. Vyras atsivėrė, kad šiuo metu išgyvena itin sunkų laikotarpį, nes neteko ir dar vieno žmogaus savo gyvenime.
„Per pastarąją savaitę mane ištiko labai sunkus laikotarpis – per trumpą laiką netekau dviejų gerų pažįstamų dėl priklausomybės. Vienas žmogus nusižudė, kitą nužudė, ir dar du mano draugai atkrito po kelių metų švaros. Tai mane smarkiai sukrėtė. Realiai – iki ašarų. Net dabar, atsakinėdamas į šį klausimą, jaučiu, kaip kaupiasi ašaros, nes matau, kaip priklausomybė griauna žmones, kaip ji juos nuvaro į neviltį ir į tą iliuziją, kad kažkada jie susitvarkys patys.
Labai dažnai žmonės pamiršta, kad turi problemų, kai tik truputį pagerėja, kai praeina pagirios. Ir tada viskas prasideda iš naujo“, – sakė Sasha.
Pašnekovo žiniomis, Nerijus bandė gydytis, tačiau bandymai nepavyko. Jis prisiminė ir savo paties nueitą kelią link švaraus gyvenimo. Pasak jo, liūdna ir tragiška Nerijaus baigtis – priminimas apie priklausomybių žalą ir pavojų.
„Žinau, kad Nerijus bandė gydytis dėl klausomybės – Ažuolyno klinikoje, Vilniuje. Tačiau nežinau, kuo pasibaigė tas gydymas. Tikėtina, kad jis nebaigė programos arba jos neįgyvendino sąžiningai, nes akivaizdžios įtakos jo gyvenimui nebuvo ir niekas jo aplinkoje nepasikeitė.
Aš esu vienas iš tų laimingųjų, kuriam pavyko išsikapstyti. Bet mano dugnas nebuvo niekuo geresnis už Nerijaus. Šiandien aš tai sakau su didžiuliu liūdesiu ir pagarba jo atminimui. Jo istorija – dar vienas skaudus priminimas, kad priklausomybė yra liga, kuri, atima viską“, – pabrėžė atlikėjas.
Buvo nužudytas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pranešimas apie nužudymą Švitrigailos gatvėje gautas apie 17.30 val.
Pranešta, kad bute antrame aukšte guli nudurtas žmogus. Atvykę medikai konstatavo vyro (g. 1993) mirtį.
Policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius, gimusius 1987 ir 1981 metais.
Naujienų portalo tv3.lt duomenimis nužudytas asmuo – liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas, pravarde Niežas.
