TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Sasha Song užfiksavo neįprastą reginį – Gedimino prospektu ėjo tikras robotas

2025-10-17 18:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 18:44

Ketvirtadienio popietę sostinės gyventojai tapo netikėto reginio liudininkais – Gedimino prospektu žingsniavo tikras humanoidas robotas. Lėtai, užtikrintai ir… visiškai ramiai.

Sasha Song (uotr. asm. archyvo / stop kadras)
6

Ketvirtadienio popietę sostinės gyventojai tapo netikėto reginio liudininkais – Gedimino prospektu žingsniavo tikras humanoidas robotas. Lėtai, užtikrintai ir… visiškai ramiai.

4

Vaizdas, primenantis kadrą iš futuristinio filmo, sulaukė daugybės praeivių dėmesio. Vieni stabtelėjo nufotografuoti, kiti – tiesiog stebėjo išsižioję.

Vaizdo įrašą iš šios scenos socialiniuose tinkluose pasidalijo dainininkas Sasha Song, ir netrukus įrašas užvirė komentarais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sasha Song
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sasha Song

Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Socialiniai tinklai sprogo nuo reakcijų

Po atlikėjo įrašu netrūko šmaikščių reakcijų.

„Toks savotiškai mielas man asmeniškai“, – juokavo vienas sekėjas.

„Tep tep ir eina sau ramiai“, – rašė kitas.

„Pagaliau... Bent bus darbuotojų, nes žmonės visai tingi dirbti“, – pastebėjo dar vienas internautas.

„Į darbą eina, labai fainas!“ – entuziazmu dalijosi kitas.

