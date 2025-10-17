Sasha Song užfiksavo neįprastą reginį – Gedimino prospektu ėjo tikras robotas

Vaizdas, primenantis kadrą iš futuristinio filmo, sulaukė daugybės praeivių dėmesio. Vieni stabtelėjo nufotografuoti, kiti – tiesiog stebėjo išsižioję.
Vaizdo įrašą iš šios scenos socialiniuose tinkluose pasidalijo dainininkas Sasha Song, ir netrukus įrašas užvirė komentarais.
Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Socialiniai tinklai sprogo nuo reakcijų
Po atlikėjo įrašu netrūko šmaikščių reakcijų.
„Toks savotiškai mielas man asmeniškai“, – juokavo vienas sekėjas.
„Tep tep ir eina sau ramiai“, – rašė kitas.
„Pagaliau... Bent bus darbuotojų, nes žmonės visai tingi dirbti“, – pastebėjo dar vienas internautas.
„Į darbą eina, labai fainas!“ – entuziazmu dalijosi kitas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!