Archyviniame kadre – žinomas šalies dainininkas: ar atspėsite, kas jis?

Nuotrauka atlikėjas pasidalino savo socialiniuose tinkluose ir leido ja pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ar atspėsite kas šis berniukas?
Nuotraukoje matomas mažylis su mama. Šiandien šis berniukas yra žymus Lietuvos dainininkas.
Nuotraukoje matomas berniukas yra – Dmitry Shavrov arba dar geriau žinomas sceniniu vardu, kaip Sasha Song.
Šiuo metu Sasha Song toliau kuria muziką. Prieš keletą mėnesių vyras išleido naują savo dainą „Muzika negroja“, o dainos vaizdo klipas filmuotas vienoje gražiausių šalies vietų – ant Vilniaus televizijos bokšto.
Savo muzikos kelią vyras pradėjo dar 2009-aisiais metais.
