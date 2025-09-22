Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – žinomas šalies dainininkas: ar atspėsite, kas jis?

2025-09-22 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 12:25

Archyviniame kadre matomas mažas berniukas su mama. Šiandien – šis mažas berniukas žymus Lietuvos dainininkas.

Archyvinis kadras (Nuotr. socialinių tinklų)

Archyviniame kadre matomas mažas berniukas su mama. Šiandien – šis mažas berniukas žymus Lietuvos dainininkas.

REKLAMA
1

Nuotrauka atlikėjas pasidalino savo socialiniuose tinkluose ir leido ja pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Ar atspėsite kas šis berniukas?

Nuotraukoje matomas mažylis su mama. Šiandien šis berniukas yra žymus Lietuvos dainininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuotraukoje matomas berniukas yra – Dmitry Shavrov arba dar geriau žinomas sceniniu vardu, kaip Sasha Song.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu Sasha Song toliau kuria muziką. Prieš keletą mėnesių vyras išleido naują savo dainą „Muzika negroja“, o dainos vaizdo klipas filmuotas vienoje gražiausių šalies vietų – ant Vilniaus televizijos bokšto.

Savo muzikos kelią vyras pradėjo dar 2009-aisiais metais.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų