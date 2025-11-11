Iš Sasha Song – netikėta žinia: „Susirašinėjome ir naktimis“

Fanatico – muzikos prodiuseris, per keliolika metų sukūręs ne vieną radijo eteriuose skambėjusį kūrinį. Pasak jo, idėja atgaivinti „Emotion“ kilo iš noro suteikti dainai naują skambesį ir emocinį gilumą.
Atgimė iš naujo
„Šiais laikais labai populiaru daryti senų dainų remake’us, tačiau man norėjosi ne tiesiog atkartoti, o sukurti geresnę, brandesnę versiją – su nauju balsu, daugiau teksto ir šiuolaikišku skambesiu,“ – pasakoja Fanatico.
Tobulu balsu šiai užduočiai prodiuseris laikė Sasha Song – atlikėją, garsėjantį ne tik savo vokaliniais gebėjimais, bet ir gebėjimu perteikti muziką per emocinę prizmę.
Tai – ne pirmas bendras jų projektas. Anksčiau jie jau buvo įrašę dainą „Lyja“, kuri taip pat sulaukė klausytojų dėmesio. Atnaujinta „Emotion“ versija tapo natūraliu jų kūrybinio bendradarbiavimo tęsiniu.
„Kai Fanatico parodė idėją, iškart pajutau, kad ši daina turi potencialo skambėti naujai ir stipriai. Pridėjau šiek tiek naujo teksto, ir viskas susidėliojo taip, kaip turėjo būti,“ – sako Sasha Song.
„Mūsų idėjos su Edgaru labai sutapo. Mes susirašinėjome ir naktimis, ir dienomis – dalinomės nuomonėmis, klausėm, bandėm išgauti geriausią dainos kokybę. Žodžiu, dirbom nuoširdžiai ir gavome tikrai gerą rezultatą,“ – priduria atlikėjas.
Naujoji „Emotion“ versija išlaiko originalo nuotaiką, tačiau skamba modernesniame muzikos kontekste – tarsi tiltas tarp praeities ir dabarties.
Klausytojai dainą jau gali išgirsti visose muzikos platformose bei „YouTube“.
