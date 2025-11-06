Skandalas Suomijoje: ukrainietę mokykloje vertė dainuoti rusišką dainą „Kalinka“

Pasak mergaitės mamos, muzikantės Irinos Gorkun-Silen, jos dukra Nikolė, gimusi Suomijoje, atsisakė dainuoti rusų kalba, paaiškinusi, kad yra ukrainietė. Mokytoja atsakė, kad „mokykloje mes nekalbame apie karą“ ir po to mergaitė sudainavo dainą, bijodama gauti blogą pažymį.
I. Gorkun-Silen pavadino incidentą giliai traumuojančiu. „O kas būtų, jei jos vietoje būtų buvęs vaikas, kurio tėvai žuvo nuo rusų rankos?“ – klausė ji.
Ji taip pat kritikavo repertuaro pasirinkimą, pažymėdama, kad „Kalinka“ yra žinoma kaip Sovietinės armijos choro atliekama daina, simbolizuojanti Rusijos militaristinę ideologiją.
Mokyklos direktorė Ellinor Hellman atsisakė tiesiogiai komentuoti, teigdama tik, kad mokykla „laikosi nacionalinės programos“. Tačiau Suomijos nacionalinė švietimo administracija pripažino, kad karo kontekste tokios užduotys gali būti emociškai traumuojančios, todėl mokytojai turėtų elgtis lanksčiai ir pasiūlyti alternatyvias užduotis.
Suomijos ukrainiečių bendruomenės pirmininkas Vasilijus Guculas šį atvejį pavadino „platesnės problemos simptomu“: „Suomijos mokyklos ir institucijos dažnai nesupranta, kad ukrainiečiams rusų kalba yra ne tiesiog kita kalba, bet smurto simbolis“.
Bendruomenės atstovai taip pat pažymi, kad dauguma valstybės paslaugų pabėgėliams teikiamos rusų, o ne ukrainiečių kalba.
Fondo „Kultūra“ ekspertė Eilina Husantynska apibendrino: „Rusų kalba nėra neutrali – ji neša rusifikacijos ir karo pėdsaką. To nesuvokiant, lengva netyčia atkurti senąjį kolonijinį modelį, kai ukrainiečių kultūra vėl atsiduria vadinamosios bendros posovietinės erdvės šešėlyje“.
