Grupė „Studija“ parengė neeilinę staigmeną gerbėjams

Tai – nauja, šiuolaikiška Tomo Augulio dainos versija, atgimusi visiškai kitame skambesyje ir ritme.
Nauja gyvybė gerai pažįstamai melodijai
Šį gerai žinomą Tomo Augulio kūrinį pirmą kartą grupė „Studija“ atliko prieš kelerius metus BTV televizijos laidoje „Dainuok mano dainą“.
Ten jų nauja interpretacija sulaukė itin šilto tiek Tomo Augulio, tiek žiūrovų įvertinimo, todėl buvo nuspręsta kūrybinį darbą užbaigti įrašant singlą.
„Ši daina tapo artima mūsų koncertiniam repertuarui – klausytojai ją priėmė su ypatingu entuziazmu. Būtent auditorijos reakcija ir paties Tomo palaikymas paskatino sukurti profesionalų studijinį įrašą“, – sako grupės vokalistas Steponas Januška.
Tomą Augulį daugelis prisimena dainuojantį žymiuosius hitus, be kurių prieš dvidešimt metų neapsieidavo nei viena diskoteka. Tada jis ne tik buvo populiarumo viršūnėje, bet ir vadinamas sekso simboliu.
Šiuolaikinė aranžuotė ir gyvas grupės skambesys
Naujoji versija išsiskiria visiškai perkurta aranžuote, kitokiu ritmu ir šviežiu muzikiniu požiūriu, išlaikant originalios dainos žavesį.
Singlo įraše pagrindinį vokalą atliko Steponas Januška, pritariančiojo vokalo partija patikėta Editai Bodrovaitei. Klavišiniais partijomis pasirūpino Mindaugas Putna, gitara grojo Vaidotas Rukas, o bosine gitara – Paulius Stonkus. Dainos prodiuseris – Marius Matulevičius, o singlo viršelio autorė – dizainerė Jūratė Banytė.
Apie grupę „Studija“ ir Steponą Janušką
Grupė „Studija“ – viena ryškiausių ir ilgaamžiškiausių Lietuvos popmuzikos grupių, susikūrusi dar 8-ajame dešimtmetyje Klaipėdoje. Kolektyvas išgarsėjo dainomis „Mergaitė ir Regis“, „Spindulys“, „Jei turi svajonę“ ir pan. Dalis jų dainų iki šiol skamba radijo eteryje ir koncertuose.
Per kelis dešimtmečius „Studija“ išleido ne vieną albumą, koncertavo visoje Lietuvoje ir užsienyje. Jos kūryboje dera pop, soul, funk ir džiazo elementai.
Steponas Januška – žinomas dainininkas, džiazo vokalistas ir pedagogas, daugelio muzikinių projektų bei festivalių dalyvis. Jis nuo pat pradžių yra vienas iš pagrindinių „Studijos“ narių, savo balsu ir energija formuojantis grupės skambesį.
Be veiklos grupėje, Steponas taip pat aktyviai dirba su jaunaisiais atlikėjais bei dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose.
