„The Offspring“ surengė pasirodymą Kaune: koncerto metu kreipėsi į publiką

Spalio 4-osios vakarą, šeštadienį, Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjo vienas laukiamiausių šių metų muzikos renginių – kultinė pankroko grupė „The Offspring“ surengė įspūdingą koncertą, kuris yra jų pasaulinių gastrolių „SUPERCHARGED“ turo dalis.
Koncerto pradžioje publiką užkūrė kita visame pasaulyje puikiai pažįstama grupė – kanadiečiai „Simple Plan“. Jų pasirodymas tapo galinga įžanga į pagrindinę vakaro dalį, kuri įnešė dar daugiau energijos į didžiausią šalies areną. Visų nuostabai vienas iš „Simple Plan“ grupės narių į sceną žengė su Kauno „Žalgirio“ krepšinio marškinėliais.
Prieš pat 21:00 val. į sceną įsiveržė ir legendiniai „The Offspring“, kurie atliko visus svarbiausius savo kūrinius, kurie jau seniai tapę pankroko klasika. Susirinkusią publiką džiugino tokie hitai kaip Come Out and Play“, „All I Want“, „Want You Bad“, „Why Don’t You Get a Job?“, „Pretty Fly (For a White Guy)“, „The Kids Aren’t Alright“ ir „Self Esteem“. Skambėjo ir naujesni kūriniai iš pastarųjų albumų, kuriuos gerbėjai priėmė ne ką mažiau entuziastingai.
Grupės narys Dexter Holland net gi kreipėsi į gerbėjus:
„Kaunas, jūs nuostabūs! Kodėl taip ilgai užtruko, kol atvykome čia?“
Grupės įkūrimas
Grupė The Offspring buvo įkurta 1984 m. Garden Grove mieste, Kalifornijoje, ir per savo ilgą karjerą išleido dešimt studijinių albumų. Grupės sėkmė prasidėjo nuo populiaraus albumo „Smash“ išleidimo, kuris sulaukė didžiulio pasisekimo: 1994 m. dienos šviesą išvydęs albumas tapo didžiausiu nepriklausomos leidybos albumu muz„ikos istorijoje. Jis buvo parduotas daugiau nei 11 milijonų egzempliorių visame pasaulyje, kas tuo metu buvo ypatinga sėkmė grupei, veikiančiai už pagrindinių įrašų leidėjų ribų.
„Smash“ albumo sėkmė atkreipė didžiųjų leidybinių kompanijų dėmesį, įskaitant „Columbia Records“, su kuria „The Offspring“ pasirašė sutartį 1996 m.; jų pirmasis albumas šioje leidybinėje firmoje, „Ixnay on the Hombre“ (1997), nepasiekė tokios sėkmės kaip jo pirmtakas, tačiau sulaukė palankių atsiliepimų ir buvo apdovanotas auksiniu bei platininiu RIAA sertifikatais.
Didžiausią sėkmę grupė pasiekė su penktuoju albumu „Americana“ (1998 m.), kurio trys singlai − „Pretty Fly (For a White Guy)“, „Why Don't You Get a Job?“ ir „The Kids Aren't Alright“ − tapo pagrindiniais radijo stočių ir MTV hitais, o pats albumas buvo parduotas daugiau nei penki milijonai kopijų JAV. Visame pasaulyje jie pardavė daugiau nei 40 milijonų įrašų, kas juos pavertė viena perkamiausių roko grupių istorijoje.