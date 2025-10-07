Kalendorius
„Pikaso“ pranešė stulbinančią žinią: grįžta legendinis narys

2025-10-07 10:40

Viena populiariausių visų laikų Lietuvos pop muzikos grupių „Pikaso“ savo gerbėjams praneša sensacingą naujieną – į grupę po 15 metų pertraukos sugrįžta legendinis jos narys Dainius. Šia proga grupė atnaujino vieną didžiausių savo hitų, dainą „Mano lova“ ir praneša apie intriguojančius ateities planus.

0

Į grupę sugrįžęs Dainius teigia, jog šis žingsnis yra logiškas, likimo padiktuotas, jo karjeros tęsinys, rašoma pranešime spaudai.

„Visus tuos 15 metų stebėjau grupės veiklą, nuoširdžiai palaikiau. Neslėpsiu, vis aplankydavo jausmas, kad mano ir „Pikaso“ istorijoje taškas dar nėra padėtas. Viską palikau likimui. Kažkur viduje jaučiau, kad ateis diena, kai vėl norėsiu mėgautis scena, atlikti svarbia gyvenimo dalimi tapusias dainas. Ta diena išaušo ir dėl to esu be galo laimingas“, – teigia Dainius.

Nuo 2010 metų „Pikaso“ vėliavą nešantys Rokas, Haroldas ir Tomas džiaugiasi Dainiaus sprendimu ir neabejoja, jog ilgamečio nario sugrįžimas leis publikai padovanoti dar stipresnius ir kokybiškesnius grupės pasirodymus.

„Su Dainiumi visada palaikėme šiltą ir brolišką ryšį, jis nuolat buvo mūsų radare. Šis sugrįžimas grupei duos naują kūrybinį impulsą, o mūsų gerbėjams – dar galingesnius pasirodymus“, – mintimis dalijasi Haroldas.

Kartu su naujiena apie Dainiaus sugrįžimą „Pikaso“ pristato ir naują 2002 m. išleistos bei grupės superhitu tapusios dainos „Mano lova“ versija.

„Daina „Mano lova“ labiausiai siejasi su Dainiumi. Tai buvo lyg Dainiaus solo kūrinys, kurio iki šiol žmonės laukdavo, pasigesdavo ir prašydavo koncertuose. Smagu, kad ji sugrįžta į mūsų repertuarą ir nekantriai laukiame šios dainos premjeros gyvuose pasirodymuose. Pažadame, kad tai tikrai ne paskutinė didelė žinia iš mūsų šiais metais“, – teigia grupės nariai.

„Pikaso“ su gyvo garso grupe gerbėjai scenoje galės išvysti jau visai netrukus. Grupė kviečia į savo geriausių dainų koncertus lapkričio 13 d. Marijampolėje, lapkričio 15 d. Vilniuje, gruodžio 27 d. Klaipėdoje, vasario 13 d. Kaune, vasario 14 d. Alytuje, kovo 6 d. Mažeikiuose ir balandžio 4 d. Šiauliuose.

