Paaiškėjo naujausia žinia dėl „tiktokerio“ Niežo nužudymo

„Delfi“ duomenimis, sekmadienį besibaigiant sulaikymo terminui Vilniaus apylinkės teismo budintis teisėjas leido suimti 1987 metais gimusį aukos partnerį Paulių Gaižauską. Jam pateikti įtarimai dėl nužudymo.
Antram žmogžudystės vietoje sulaikytam vyrui (gim. 1981 m.) skirta švelnesnė kardomoji priemonė. Jis išleistas į laisvę.
Buvo nužudytas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pranešimas apie nužudymą Švitrigailos gatvėje gautas apie 17.30 val.
Pranešta, kad bute antrame aukšte guli nudurtas žmogus. Atvykę medikai konstatavo vyro (g. 1993) mirtį.
Policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius, gimusius 1987 ir 1981 metais.
Naujienų portalo tv3.lt duomenimis nužudytas asmuo – liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas, pravarde Niežas.
