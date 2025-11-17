 
Paaiškėjo naujausia žinia dėl „tiktokerio“ Niežo nužudymo

2025-11-17 10:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 10:46

Penktadienio vakarą Vilniuje nužudytas TikTok liūdnai pagarsėjęs Nerijus Ambajevas-Niežas. Dėl jo nužudymo suimtas vienas įtariamasis.

Penktadienio vakarą Vilniuje nužudytas TikTok liūdnai pagarsėjęs Nerijus Ambajevas-Niežas. Dėl jo nužudymo suimtas vienas įtariamasis.

3

Delfi“ duomenimis, sekmadienį besibaigiant sulaikymo terminui Vilniaus apylinkės teismo budintis teisėjas leido suimti 1987 metais gimusį aukos partnerį Paulių Gaižauską. Jam pateikti įtarimai dėl nužudymo.

Antram žmogžudystės vietoje sulaikytam vyrui (gim. 1981 m.) skirta švelnesnė kardomoji priemonė. Jis išleistas į laisvę.

Buvo nužudytas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pranešimas apie nužudymą Švitrigailos gatvėje gautas apie 17.30 val.

Pranešta, kad bute antrame aukšte guli nudurtas žmogus. Atvykę medikai konstatavo vyro (g. 1993) mirtį.

Policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius, gimusius 1987 ir 1981 metais.

Naujienų portalo tv3.lt duomenimis nužudytas asmuo – liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas, pravarde Niežas.

Vilniuje nužudytas Nerijus Ambajevas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Prabilo nužudyto „tiktokerio“ kaimynė: triukšmo negirdėjo (14)

