 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Stiklinė su pirštų atspaudais po dešimtmečio atskleidė dvigubą žmogžudystę

2025-11-02 14:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-02 14:15

Daugiau nei dešimtmetį trukusi paslaptis Lenkijoje pagaliau atskleista: dvi žiaurias pagyvenusių žmonių žmogžudystes įvykdė vietos daugiabučio gyventoja. Kaltininkė, kurios tapatybė išaiškėjo tik po ilgo laiko, buvo sugauta dėka pirštų atspaudų ant stiklinės, praneša „Fakt“.

Lenkijos policija (nuotr. SCANPIX)

Daugiau nei dešimtmetį trukusi paslaptis Lenkijoje pagaliau atskleista: dvi žiaurias pagyvenusių žmonių žmogžudystes įvykdė vietos daugiabučio gyventoja. Kaltininkė, kurios tapatybė išaiškėjo tik po ilgo laiko, buvo sugauta dėka pirštų atspaudų ant stiklinės, praneša „Fakt“.

REKLAMA
0

Prie ilgą laiką neišspręstų Poznanės bylų grįžę policijos tyrėjai atvėrė senus dokumentus. Galiausiai pirštų atspaudai ant stiklinės – vienintelis per metus išlikęs pėdsakas – tapo lūžiu. Šiuolaikiniais metodais ištirtas įkaltis padėjo atskleisti žudikės tapatybę ir nutraukė daugiau nei dešimtmetį trukusią paslaptį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutiniai žodžiai prieš tragediją: „Ką tu man darai? Aš tave taip myliu“

2012 m. birželio mėnesį 81-erių Janina šventė savo gimtadienį. Silpnos sveikatos, bet savarankiška moteris gyveno viena.

REKLAMA
REKLAMA

Birželio 22-osios rytą kaimynai išgirdo garsų triukšmą ir dramatiškus žodžius: „Ką tu man darai? Aš tave taip myliu.“ Po kelių valandų giminaičiai virtuvėje rado Janiną negyvą. Ją subadė ir sumušė buku daiktu asmuo, kurį moteris įsileido į namus. Janina buvo atsargi – duris atverdavo tik pažįstamiems, todėl tapo akivaizdu, kad žudikas buvo jai artimas.

REKLAMA

Radę Janinos kūną, giminaičiai pastebėjo, kad iš namų dingo pinigai ir papuošalai. Įtarimų kilo dar daugiau, kai ant stalo buvo rastos trys stiklinės su pirštų atspaudais. Dviejų stiklinių antspaudai priklausė šeimos nariams, tačiau trečiosios – neatitiko nė vieno kaimyno.

Poznanės policijos psichologė sudarė nusikaltėlio profilį. Jos teigimu, Janina pažinojo žudiką, o užpuolimas buvo netikėtas ir impulsyvus. Žudikas neįsilaužė į butą, elgėsi ramiai ir racionaliai – užrakino duris išeidamas.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant išsamios analizės ir kaimynų parodymų, policijai nepavyko rasti nusikaltėlio. Vaizdo kamerų įrašai taip pat nepadėjo. Po metų tyrimas buvo nutrauktas.

Po kurio laiko, 2013 m. kovo mėnesį, įvyko dar viena tragedija: 82 metų Lucja buvo rasta negyva savo namų rūsyje, mirtinai sumušta plaktuku ir kirviu. Vėl dingo pinigai ir papuošalai. Įtarimai krito net ant šeimos narių, tačiau įrodymų nepakako, todėl po devynių mėnesių tyrimas buvo nutrauktas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Byla išspręsta po daugiau nei dešimtmečio

Byla atgijo po daugelio metų, kai pareigūnai dar kartą peržiūrėjo neištirtas bylas. Janinos bute rastus pirštų atspaudus ištyrus pakartotinai, 2023 m. sistemoje buvo rasta atitikmuo – jie sutapo su už vagystę teistos valytojos Malgorzatos R. pirštų atspaudais.

Paaiškėjo, kad moteris pažinojo Janiną per savo motiną. Būtent ji prieš valandą iki nužudymo buvo pasveikinusi Janiną su gimtadieniu. Dar labiau šokiravo atradimas, kad antroji auka, Lucja, buvo Malgorzatos teta. Ant moters kojinės rasta dukterėčios DNR pėdsakų.

REKLAMA

Prisipažino nužudžiusi abi moteris

Iš pradžių Malgorzata bandė kaltę suversti savo mirusiam vyrui, tvirtindama, kad jis nužudė Janiną. Tačiau teismo medicinos ekspertai paneigė šią versiją – moteris apibūdino detales, kurių negalėjo matyti iš kitos kambario pusės. Kraujo ir pėdsakų analizė įrodė, kad ji veikė viena.

Praėjus kelioms savaitėms po sulaikymo, Malgorzata R. prisipažino įvykdžiusi abu nusikaltimus. Detalės šokiravo: abi pagyvenusios moterys buvo nužudytos ypač žiauriai. Janina mirė nuo dešimčių smūgių peiliu ir plaktuku, bandydama gintis, o Lucja, užpulta laiptinėje, vedančioje į rūsį, patyrė sunkius kaukolės ir šonkaulių sužalojimus.

Nors Malgorzatai R. nustatytas asmenybės sutrikimas, psichiatrai ją pripažino pakaltinama ir visiškai atsakinga už savo veiksmus. Atsižvelgiant į tai, prokuratūra teismo prašo skirti jai laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų