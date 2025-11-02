Stiklinė su pirštų atspaudais po dešimtmečio atskleidė dvigubą žmogžudystę

Prie ilgą laiką neišspręstų Poznanės bylų grįžę policijos tyrėjai atvėrė senus dokumentus. Galiausiai pirštų atspaudai ant stiklinės – vienintelis per metus išlikęs pėdsakas – tapo lūžiu. Šiuolaikiniais metodais ištirtas įkaltis padėjo atskleisti žudikės tapatybę ir nutraukė daugiau nei dešimtmetį trukusią paslaptį.
Paskutiniai žodžiai prieš tragediją: „Ką tu man darai? Aš tave taip myliu“
2012 m. birželio mėnesį 81-erių Janina šventė savo gimtadienį. Silpnos sveikatos, bet savarankiška moteris gyveno viena.
Birželio 22-osios rytą kaimynai išgirdo garsų triukšmą ir dramatiškus žodžius: „Ką tu man darai? Aš tave taip myliu.“ Po kelių valandų giminaičiai virtuvėje rado Janiną negyvą. Ją subadė ir sumušė buku daiktu asmuo, kurį moteris įsileido į namus. Janina buvo atsargi – duris atverdavo tik pažįstamiems, todėl tapo akivaizdu, kad žudikas buvo jai artimas.
Radę Janinos kūną, giminaičiai pastebėjo, kad iš namų dingo pinigai ir papuošalai. Įtarimų kilo dar daugiau, kai ant stalo buvo rastos trys stiklinės su pirštų atspaudais. Dviejų stiklinių antspaudai priklausė šeimos nariams, tačiau trečiosios – neatitiko nė vieno kaimyno.
Poznanės policijos psichologė sudarė nusikaltėlio profilį. Jos teigimu, Janina pažinojo žudiką, o užpuolimas buvo netikėtas ir impulsyvus. Žudikas neįsilaužė į butą, elgėsi ramiai ir racionaliai – užrakino duris išeidamas.
Nepaisant išsamios analizės ir kaimynų parodymų, policijai nepavyko rasti nusikaltėlio. Vaizdo kamerų įrašai taip pat nepadėjo. Po metų tyrimas buvo nutrauktas.
Po kurio laiko, 2013 m. kovo mėnesį, įvyko dar viena tragedija: 82 metų Lucja buvo rasta negyva savo namų rūsyje, mirtinai sumušta plaktuku ir kirviu. Vėl dingo pinigai ir papuošalai. Įtarimai krito net ant šeimos narių, tačiau įrodymų nepakako, todėl po devynių mėnesių tyrimas buvo nutrauktas.
Byla išspręsta po daugiau nei dešimtmečio
Byla atgijo po daugelio metų, kai pareigūnai dar kartą peržiūrėjo neištirtas bylas. Janinos bute rastus pirštų atspaudus ištyrus pakartotinai, 2023 m. sistemoje buvo rasta atitikmuo – jie sutapo su už vagystę teistos valytojos Malgorzatos R. pirštų atspaudais.
Paaiškėjo, kad moteris pažinojo Janiną per savo motiną. Būtent ji prieš valandą iki nužudymo buvo pasveikinusi Janiną su gimtadieniu. Dar labiau šokiravo atradimas, kad antroji auka, Lucja, buvo Malgorzatos teta. Ant moters kojinės rasta dukterėčios DNR pėdsakų.
Prisipažino nužudžiusi abi moteris
Iš pradžių Malgorzata bandė kaltę suversti savo mirusiam vyrui, tvirtindama, kad jis nužudė Janiną. Tačiau teismo medicinos ekspertai paneigė šią versiją – moteris apibūdino detales, kurių negalėjo matyti iš kitos kambario pusės. Kraujo ir pėdsakų analizė įrodė, kad ji veikė viena.
Praėjus kelioms savaitėms po sulaikymo, Malgorzata R. prisipažino įvykdžiusi abu nusikaltimus. Detalės šokiravo: abi pagyvenusios moterys buvo nužudytos ypač žiauriai. Janina mirė nuo dešimčių smūgių peiliu ir plaktuku, bandydama gintis, o Lucja, užpulta laiptinėje, vedančioje į rūsį, patyrė sunkius kaukolės ir šonkaulių sužalojimus.
Nors Malgorzatai R. nustatytas asmenybės sutrikimas, psichiatrai ją pripažino pakaltinama ir visiškai atsakinga už savo veiksmus. Atsižvelgiant į tai, prokuratūra teismo prašo skirti jai laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę.
