TV3 naujienos > Užsienis

Lenkijoje išgertuvės baigėsi sprogimu: bute sprogo Antrojo pasaulinio karo sviedinys

2025-10-28 12:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 12:42

62 metų vyrui iš pietvakarių Lenkijos gresia iki 10 metų kalėjimo, kai jo bute išgertuvių metu sprogo Antrojo pasaulinio karo artilerijos sviedinys, praneša „TVP World“.

Lenkijos policija (nuotr. SCANPIX)

62 metų vyrui iš pietvakarių Lenkijos gresia iki 10 metų kalėjimo, kai jo bute išgertuvių metu sprogo Antrojo pasaulinio karo artilerijos sviedinys, praneša „TVP World“.

0

Policija į įvykio vietą atvyko gavusi pranešimą iš kaimynų, teigusių, kad girdėjo sprogimą. Atvykę pareigūnai rado išdaužtą langą ir apgadintas buto sienas.

Įvykio vietoje buvo rasti trys vyrai – visi jie buvo neblaivūs. Policijos atstovas spaudai informavo, kad, preliminariais duomenimis, bute sprogo Antrojo pasaulinio karo artilerijos sviedinys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprogmenį vyras rado miške

Buto savininkas prisipažino, jog sviedinį rado prieš kelerius metus vaikščiodamas miške ir parsinešė jį namo.

Kaip teigiama šaltinyje, dėl šio incidento du vyrai buvo sužeisti: vienas patyrė kojos traumą, o kitas buvo nuvežtas į ligoninę dėl bendrų sužalojimų.

62 metų buto savininkui, kurio vardas ir pavardė nebuvo paviešinti, dabar pareikšti kaltinimai dėl pavojaus kito žmogaus sveikatai ar gyvybei sukėlimo.

