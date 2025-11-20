 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Seksualiausios pasaulio futbolininkės namus nusiaubė vagys: kreipėsi su prašymu

2025-11-20 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 19:40

Prie Komo ežero Italijoje esančio naujo buto džiaugsmas pasaulio seksualiausia futbolininke tituluojamai Alishai Lehmann buvo nutrauktas nemalonaus įvykio. Jai nesant namuose, į jos būstą įsilaužė vagys.

Futbolininkė Alisha Lehmann (nuotr. socialinių tinklų)

Prie Komo ežero Italijoje esančio naujo buto džiaugsmas pasaulio seksualiausia futbolininke tituluojamai Alishai Lehmann buvo nutrauktas nemalonaus įvykio. Jai nesant namuose, į jos būstą įsilaužė vagys.

0

Apie šį įvykį moteris pranešė savo 16,2 milijono sekėjų turinčioje „Instagram“ paskyroje, pasidalydama vaizdo įrašu. Futbolininkė grįžo į namus, kuriuose rado šokiruojančią netvarką.

Viskas buvo išmėtyta

Miegamajame viskas buvo išmėtyta ir išbarstyta. Nepaisant siaubingo vaizdo, A. Lehmann sugebėjo į situaciją pažiūrėti su sarkazmu.

„Kitą kartą, kai plėšite mano namus, prašau susitvarkykite, nes aš turiu OCD“ (pernelyg didelis tvarkos poreikis)“, – prie pasidalinto vaizdo įrašo rašė ji.

Detalių nepateikė

Žaidėja Alisha Lehmann nepateikė detalių apie tai, kokie daiktai buvo pavogti per naujausią įsilaužimą, o policija šiuo metu vykdo tyrimą.

Vis dėlto, tai nebe pirmas kartas, kai futbolininkė susiduria su tokiais nusikaltėliais. Maždaug prieš metus, 2024 m. spalį, buvo apiplėšti A. Lehmann ir tuometinio jos vaikino Douglaso Luiz namai Turine, kai jie abu atstovavo „Juventus“ komandoms.

Tuomet vagys pasisavino vertybių, kurių bendra vertė siekė apie 416 000 Didžiosios Britanijos svarų (apie 487 000 eurų). Tarp pavogtų daiktų buvo 11 D. Luiz laikrodžių ir A. Lehmann deimantinės kaklo grandinėlės.

