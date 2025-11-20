Seksualiausios pasaulio futbolininkės namus nusiaubė vagys: kreipėsi su prašymu

Apie šį įvykį moteris pranešė savo 16,2 milijono sekėjų turinčioje „Instagram“ paskyroje, pasidalydama vaizdo įrašu. Futbolininkė grįžo į namus, kuriuose rado šokiruojančią netvarką.
Viskas buvo išmėtyta
Miegamajame viskas buvo išmėtyta ir išbarstyta. Nepaisant siaubingo vaizdo, A. Lehmann sugebėjo į situaciją pažiūrėti su sarkazmu.
„Kitą kartą, kai plėšite mano namus, prašau susitvarkykite, nes aš turiu OCD“ (pernelyg didelis tvarkos poreikis)“, – prie pasidalinto vaizdo įrašo rašė ji.
Detalių nepateikė
Žaidėja Alisha Lehmann nepateikė detalių apie tai, kokie daiktai buvo pavogti per naujausią įsilaužimą, o policija šiuo metu vykdo tyrimą.
Vis dėlto, tai nebe pirmas kartas, kai futbolininkė susiduria su tokiais nusikaltėliais. Maždaug prieš metus, 2024 m. spalį, buvo apiplėšti A. Lehmann ir tuometinio jos vaikino Douglaso Luiz namai Turine, kai jie abu atstovavo „Juventus“ komandoms.
Tuomet vagys pasisavino vertybių, kurių bendra vertė siekė apie 416 000 Didžiosios Britanijos svarų (apie 487 000 eurų). Tarp pavogtų daiktų buvo 11 D. Luiz laikrodžių ir A. Lehmann deimantinės kaklo grandinėlės.
