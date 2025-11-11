Roko Bernatonio gyvenime – įspūdingas vingis: nenutuokė, kas jo laukia

Itin populiarus šou
Nuo 2014 metų transliuojama laida „Tú Sí Que Vales“ – itin aukštus žiūrimumo reitingus turintis talentų šou, kaskart žiūrovus stebinantis neįtikėtinais pasirodymais. Čia už dalyvius balsuoja ne tik komisijos nariai, bet ir žiūrovai salėje.
„Kiekvieną laidą ten žiūri apytiksliai po 5 milijonus žiūrovų. Gavęs pasiūlymą sudalyvauti, nusprendžiau jį priimti, nes daugelis jau yra matęs mano magijos pasirodymus, o šįkart buvo puiki proga išbandyti savo jėgas nesinaudojant ja, o mėtant kortas. Juk būtent tai man pelnė Gineso rekordus, tad šansai, jog sužavėsiu italų publiką, buvo nemaži“, – pasakoja R.Bernatonis.
Jis neslepia, kad vykdamas į filmavimą net nenutuokė, kad šis šou toks populiarus, ir kad salėje jo lauks 500 žiūrovų.
„To nesužinojau, kol prodiuseriai nepasakė, jog mano italai draugai į salę patekti neturi nė menkiausių galimybių – bilietai būna išgraibstomi dar likus pusmečiui iki filmavimo. Teko jiems pranešti, kad kvietimų nebus, o aš stojau prieš komisiją ir daug jau ko mačiusią publiką tik su kortų kalade kišenėje“, – prisiminęs šypsosi iliuzionistas.
Pasirodymo video galite matyti čia
Sužavėjo visus
Pasirodymas sužavėjo visus – tiek komisiją, tiek esančius salėje, taip pat ir TV žiūrovus. Rokas užtikrintai pateko į kitą turą, nes gavo visų komisijos narių „taip“. Negana to, net 91 procentas salės žiūrovų specialioje programėlėje jam skyrė aukščiausius įvertinimus.
„Vaizdo įraše galima pamatyti mano tikrai nuoširdžią emociją, nes tokio palaikymo nesitikėjau. Prieš mane pasirodė vienas japonas, kuris visą gyvenimą treniravosi ir gavo tik 60 procentų. Tad išgirdęs publikos įvertinimą, aš negalėjau tuo patikėti. Po šio šou Italija man tapo dar šiltesnė ir artimesnė. Tad toks buvo mano nuotykis ir toliau garsinant Lietuvos vardą pasaulyje“, – didžiuojasi R.Bernatonis.
