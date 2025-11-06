 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Daugiau nei 23 tūkst. Italijos gyventojų yra šimtamečiai

2025-11-06 21:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 21:05

2025 m. sausio 1 d. Italijoje gyveno 23 548 žmonės, sulaukę 100 metų – daugiau nei 2000 daugiau nei ankstesniais metais, kai jų buvo 21 211. Aštuonios iš dešimties ilgaamžių, arba 82,6 proc., yra moterys, sakoma ketvirtadienį „Istat“ paskelbtoje atnaujintoje ataskaitoje „Šimtamečiai Italijoje“. 

Italijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

2025 m. sausio 1 d. Italijoje gyveno 23 548 žmonės, sulaukę 100 metų – daugiau nei 2000 daugiau nei ankstesniais metais, kai jų buvo 21 211. Aštuonios iš dešimties ilgaamžių, arba 82,6 proc., yra moterys, sakoma ketvirtadienį „Istat“ paskelbtoje atnaujintoje ataskaitoje „Šimtamečiai Italijoje“. 

0

Be to, 724 šalies gyventojai buvo 105 metų ir vyresni, moterų tarp jų padaugėjo iki 90,7 procento. Iš 19-os asmenų, sulaukusių 110 ir daugiau metų, tik vienas yra vyras. 

Iki šių metų spalio mėnesio seniausias Italijos šimtametis buvo Bazilikatoje gyvenantis vyras, jam daugiau nei 111 metų, sakoma statistikos agentūros ataskaitoje. Vyriausia šimtametė moteris gyvena Kampanijoje ir po kelių dienų švęs 115-ąjį gimtadienį.

2025 m. sausio 1 d. duomenimis, didžiausia šimtamečių koncentracija buvo Molizės Isernijos provincijoje – 100 tūkst. gyventojų teko beveik 79 šimtamečiai. O Sardinijos Nuoro provincijoje gyvena daugiausiai vyresnių nei 105 metų žmonių – tokio amžiaus yra sulaukę beveik penki iš 100 tūkst. gyventojų. 

Gyvenimo trukmė ilgiausia Ligūrijoje – vidutinis gyventojų amžius artėja prie 50 metų, šimtamečiai yra 59 iš 100 tūkst. gyventojų.

