„EA7 Emporio Armani“ krepšininkai pralaimėjo Brešos klubui Italijos lygoje

Ettore Messinos auklėtiniai trečiadienio mače 92:98 (20:27, 21:29, 27:24, 24:18) išvykoje krito prieš Brešos „Germani Basket“ (5/1).
Pirmąją mačo pusę Milano klubas pralaimėjo net 41:56, o vėliau pamažu tirpdė deficitą, bet finišo tiesiojoje pristigo laiko ir taiklumo.
Net 28 taškus Eurolygos klubui pelnė Armoni Brooksas (6/10 tritaškių), 14 – Joshas Nebo (5 atk. kam., 5/6 dvitaškių), 11 – Giampaolo Ricci (3/3 tritaškių).
Nugalėtojams 23 taškus atnešė Miro Bilanas (11 atk. kam., 8/12 dvitaškių), 18 – Jasonas Burnellas (6/8 dvitaškių), po 16 – Amedeo Della Valle (2/7 tritaškių) ir Nikola Ivanovičius (4/7 tritaškių), 14 – Maurice’as Ndouras (6 atk. kam.).
Po nesėkmės Milano klubas Italijoje smuktelėjo į ketvirtąją vietą.
Eurolygos klubai retai savaitės viduryje varžosi vietinėse pirmenybėse – penktadienį „dizainerių“ jau laukia išvykos mačas prieš Stambulo „Anadolu Efes“.
