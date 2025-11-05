 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„EA7 Emporio Armani“ krepšininkai pralaimėjo Brešos klubui Italijos lygoje

2025-11-05 21:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 21:42

Neįprastu laiku Italijos pirmenybių mačą sužaidę Milano „EA7 Emporio Armani“ (4/2) patyrė nesėkmę.

J.Nebo iki pergalės nenuvedė

Neįprastu laiku Italijos pirmenybių mačą sužaidę Milano „EA7 Emporio Armani“ (4/2) patyrė nesėkmę.

REKLAMA
0

Ettore Messinos auklėtiniai trečiadienio mače 92:98 (20:27, 21:29, 27:24, 24:18) išvykoje krito prieš Brešos „Germani Basket“ (5/1).

Pirmąją mačo pusę Milano klubas pralaimėjo net 41:56, o vėliau pamažu tirpdė deficitą, bet finišo tiesiojoje pristigo laiko ir taiklumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Net 28 taškus Eurolygos klubui pelnė Armoni Brooksas (6/10 tritaškių), 14 – Joshas Nebo (5 atk. kam., 5/6 dvitaškių), 11 – Giampaolo Ricci (3/3 tritaškių).

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojams 23 taškus atnešė Miro Bilanas (11 atk. kam., 8/12 dvitaškių), 18 – Jasonas Burnellas (6/8 dvitaškių), po 16 – Amedeo Della Valle (2/7 tritaškių) ir Nikola Ivanovičius (4/7 tritaškių), 14 – Maurice’as Ndouras (6 atk. kam.).

Po nesėkmės Milano klubas Italijoje smuktelėjo į ketvirtąją vietą.

Eurolygos klubai retai savaitės viduryje varžosi vietinėse pirmenybėse – penktadienį „dizainerių“ jau laukia išvykos mačas prieš Stambulo „Anadolu Efes“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų