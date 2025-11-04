 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Polonara išgyveno košmarą – buvo paniręs į komą

2025-11-04 22:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 22:01

Dar rugsėjo pabaigoje Achille Polonara gana džiugiai dalijosi emocijomis, kadangi jo laukė kaulų čiulpų transplantacija. Vis tik netrukus viskas pakrypo visiškai kita linkme.

A.Polonara buvo komoje

Dar rugsėjo pabaigoje Achille Polonara gana džiugiai dalijosi emocijomis, kadangi jo laukė kaulų čiulpų transplantacija. Vis tik netrukus viskas pakrypo visiškai kita linkme.

0

„Le Iene“ praneša, kad rugsėjo pabaigoje krepšininkui buvo atlikta numatyta intervencija, tačiau praėjus kiek mažiau nei mėnesiui A.Polonaros būklė pablogėjo. Žaidėjo žmona paskambino šeimai artimam žurnalistui ir pasidalijo – A.Polonarai susidarė krešulys, galimybės išgyventi – mažos.

10 dienų italas buvo paniręs į komą, nors tuo metu jau buvo planuota jį išrašyti iš ligoninės.

Vis tik situacija stabilizavosi ir gėrėja. Blogiausias scenarijus – praeityje ir A.Polonara jau kartais gali palikti ligoninę ir grįžti namo. Ką jis ir padarė pastarąjį šeštadienį pirmąsyk, kad atšvęstų dukros 5-ąjį gimtadienį.

Primename, kad 33-ejų A.Polonara serga mieloidine leukemija. Tai per pastaruosius porą metų jau antras jo onkologinis iššūkis – prieš tai jis įveikė sėklidžių vėžį.

