„Arsenal“ Čempionų lygoje sutriuškino „Slavia“

Bukayo Saka sužaidus pusvalandį sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0.
Mikelis Merino antrojo kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir padvigubino „kanonierių“ pranašumą 2:0. Netrukus pastarasis antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
B. Saka tapo pirmuoju „Arsenal“ žaidėju nuo 2003/2004 m. sezono atlikusiu 4+ smūgius į vartų plotą Čempionų lygos rungtynių pirmajame kėlinyje.Anglas taip pat tapo pirmuoju „kanonierių“ futbolininku, pasižymėjusiu keturiose iš eilės Čempionų lygos išvykos rungtynėse.
„Arsenal“ yra iškovojęs Čempionų lygoje visas keturias pergales ir rikiuojasi pirmoje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Slavia“ su 2 taškais žengia vos trisdešimta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!