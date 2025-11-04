 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Siautėjusi „Sūduva-Mantinga“ nepasigailėjo plungiškių

2025-11-04 20:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 20:08

Marijampolės „Sūduva-Mantinga" (5/3) be vargo grįžo į Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezono pergalių kelią. Mariaus Ūso kariauna savo aikštėje 90:58 (28:13, 19:8, 22:10, 21:27) supančiojo stringantį Plungės „Olimpą" (2/8).

D.Vilys pelnė 16 taškų

Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (5/3) be vargo grįžo į Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezono pergalių kelią. Mariaus Ūso kariauna savo aikštėje 90:58 (28:13, 19:8, 22:10, 21:27) supančiojo stringantį Plungės „Olimpą“ (2/8).

0

Pirmoje mačo pusėje viską išsprendę suvalkiečiai turnyro lentelėje 5–6 vietas dalinasi su „Telšiais“.

Šešis pralaimėjimus paeiliui patyrę plungiškiai šiuo metu fiksuoja ilgiausią nesėkmių seriją ir smuko į paskutinę septynioliktą poziciją.

„Sūduva-Mantinga“ uždavė toną mačui jau pirmajame kėlinyje, kai dvigubai lenkė svečius – 26:13. Vaizdas antrajame ketvirtyje visgi nesikeitė – pro šalį toliau šaudęs „Olimpas“ negalėjo užpulti, o pirmąją mačo pusę šeimininkai baigė 17:4 spurtu – 47:21.

Prabėgus 32 rungtynių minutėms svečiai savo sąskaitoje turėjo 31 tašką, kai marijampoliečiai – 71.

Nugalėtojams Domantas Vilys per 25 minutes sumetė 16 taškų (1/1 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 ir perėmė 2 kamuolius, išdalino 6 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo bei sugeneravo 23 naudingumo balus.

Geriausią karjeros mačą sužaidęs Augustas Navickas per 15,5 minutės surinko 12 taškų (3/4 dvit., 2/4 trit.), 4 atšokusius ir 2 nugvelbtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus bei 18 efektyvumo balų.

Susitikimą svečiai baigė nerealizavę nė vieno baudos metimo (0/5 baud.) ir suklydę 18 sykių.

Tuo tarpu suvalkiečiai atakavo puikiais procentais, pataikę 18 iš 29 dvitaškių (62 proc.), 14 iš 36 tolimų bandymų (39 proc.) ir 12 iš 14 baudų (86 proc.).

Plungės ekipoje naudingiausiai rungtyniavo Colinas Golsonas, kurio kraityje per 28 minutes buvo 17 taškų (7/8 dvit., 1/1 trit.), 7 sugriebti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 19 naudingumo balų.

Antras naudingiausias lygos krepšininkas Tadas Budrys iki šios dvikovos rinkęs po 19,2 taško, 11,1 atkovoto kamuolio ir 24,6 naudingumo balo šįkart dingo lyg į vandenį.

Dėl pražangų limito 18 minučių ant parketo praleidęs „Olimpo“ lyderis sukrapštė 2 taškus (1/4 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 4 kamuolius, išskirstė 2 rezultatyvius perdavimus, padarė 4 klaidas ir surinko minus 5 naudingumo balus.

Šeimininkai žaidė be Igno Labučio ir Josefo Fahrenholtzo, plungiškiai – be Petro Piekaus.

„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 16 (4/7 trit., 6 rez. perd.), Aurelijus Pukelis 13 (2/2 trit., 5 atk. kam.), Augustas Navickas 12 (2/4 trit.), Marijus Užupis 11 (2/6 trit., 5 atk. kam.), Matas Jucikas (2/4 trit., 8 atk. kam.) ir Martynas Zigmantavičius (1/7 trit.) po 10, Tautvydas Kliučinykas 9.

„Olimpas“: Colinas Golsonas 17 (7/8 dvit., 7 atk. kam.), Arnas Vaištaras 15 (6/8 dvit.), Rokas Kreišmontas 9.

