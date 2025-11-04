Teisėjo klaida Atėnuose pribloškė: sirgaliai nesuprato, kas įvyko ATP 250 turnyre

Pirmojo rato mače susitiko serbas Miomiras Kecmanovičius (ATP-54) ir lenkas Kamilis Majchrzakas (ATP-68). Pirmojo seto vienuoliktajame geime serbas pirmavo 6:5, bet savo padavimų metu buvo atsilikęs 30:40, tad lenkas turėjo „break pointą“. Tuomet M. Kecmanovičius aiškiai smūgiavo į užribį ir visiems atrodė, kad tenisininkai dabar žais pratęsimą. Net ir pats serbas numetė kamuoliuką, taip signalizuodamas, kad pralaimėjo savo padavimų seriją.
Visgi, teisėjas tuomet padarė absurdišką klaidą. Jis paskelbė lygų rezultatą (40:40), įskaitydamas serbui tašką. K. Majchrzakas su savo komanda atrodė sutrikę, bet nieko nepasakė teisėjui. Tuo tarpu serbas vėl paprašė kamuoliukų ir nuėjo tęsti savo padavimų seriją.
View this post on InstagramREKLAMA
Lenkas vėliau šį geimą vis tiek laimėjo ir išplėšė pratęsimą, tad teisėjo klaida didelės įtakos nepadarė. Tiesa, mačas galiausiai baigėsi serbo pergale – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Dramatišką pergalę pasiekė Šveicarijos teniso veteranas Stanas Wawrinka (ATP-159), 2:6, 7:6 (7:5), 7:5 įveikęs olandą Boticą van de Zandschulpą (ATP-80). Tuo tarpu aukščiausias teniso profesionalas amerikietis Reilly Opelka (ATP-50) 4:6, 3:6 krito prieš čeką Vitą Koprivą (ATP-92), kuris suklupo dar kvalifikacijoje, bet puikiai pasinaudojo „lucky loser“ statusu.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Atėnuose prizų fondą sudaro 766,715 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!