 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Teisėjo klaida Atėnuose pribloškė: sirgaliai nesuprato, kas įvyko ATP 250 turnyre

2025-11-04 19:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 19:21

Atėnuose (Graikija) tęsiasi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras, kuriame pirmadienį sirgaliai išvydo daug ką sugluminusį epizodą.

Mačo akimirkos | „Stop“ kadras

Atėnuose (Graikija) tęsiasi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras, kuriame pirmadienį sirgaliai išvydo daug ką sugluminusį epizodą.

REKLAMA
0

Pirmojo rato mače susitiko serbas Miomiras Kecmanovičius (ATP-54) ir lenkas Kamilis Majchrzakas (ATP-68). Pirmojo seto vienuoliktajame geime serbas pirmavo 6:5, bet savo padavimų metu buvo atsilikęs 30:40, tad lenkas turėjo „break pointą“. Tuomet M. Kecmanovičius aiškiai smūgiavo į užribį ir visiems atrodė, kad tenisininkai dabar žais pratęsimą. Net ir pats serbas numetė kamuoliuką, taip signalizuodamas, kad pralaimėjo savo padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, teisėjas tuomet padarė absurdišką klaidą. Jis paskelbė lygų rezultatą (40:40), įskaitydamas serbui tašką. K. Majchrzakas su savo komanda atrodė sutrikę, bet nieko nepasakė teisėjui. Tuo tarpu serbas vėl paprašė kamuoliukų ir nuėjo tęsti savo padavimų seriją.

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by Cracked Racquets | All Things Tennis (@crackedracquets)

REKLAMA

Lenkas vėliau šį geimą vis tiek laimėjo ir išplėšė pratęsimą, tad teisėjo klaida didelės įtakos nepadarė. Tiesa, mačas galiausiai baigėsi serbo pergale – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Dramatišką pergalę pasiekė Šveicarijos teniso veteranas Stanas Wawrinka (ATP-159), 2:6, 7:6 (7:5), 7:5 įveikęs olandą Boticą van de Zandschulpą (ATP-80). Tuo tarpu aukščiausias teniso profesionalas amerikietis Reilly Opelka (ATP-50) 4:6, 3:6 krito prieš čeką Vitą Koprivą (ATP-92), kuris suklupo dar kvalifikacijoje, bet puikiai pasinaudojo „lucky loser“ statusu.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Atėnuose prizų fondą sudaro 766,715 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų