Mece visus nustebinęs Sačko pasiekė istorinę pergalę Ukrainai

V. Sačko tapo pirmu Ukrainos tenisininku nuo 2021 m., laimėjusiu bent vieną ATP turo turnyro pagrindinio etapo mačą.
First Ukrainian to win an ATP Tour match since 2021! 🇺🇦
First Ukrainian to win an ATP Tour match since 2021! 🇺🇦

Vitaliy Sachko collects his first tour-level win outside of the Davis Cup by defeating Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(10) 6-3! @MoselleOpen pic.twitter.com/NZF5QfPzlb— Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2025
Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, o pratęsime V. Sačko atsiliko 2:4. Atrodė, kad galingais padavimais pasižymintis prancūzas netrukus laimės setą, bet ukrainietis sugebėjo išsigelbėti. Vėliau abu žaidėjai švaistė „set pointus“ paduodant varžovui, kol galiausiai V. Sačko pelnė vieną tašką po prancūzo padavimo, gavo 4-ą „set pointą“ ir jį realizavo po savo padavimo.
G. Mpetshi Perricardas antrojo seto pradžioje nerealizavo 2 „break pointų“, o vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją. Seto pabaigoje „break pointus“ kūrėsi tik V. Sačko. Jis pergalę galėjo įtvirtinti ir anksčiau, bet aštuntajame geime nerealizavo „match pointo“ paduodant prancūzui.
Prancūzas po antrųjų savo padavimų pelnė vos 39 proc. galimų taškų, o ukrainietis – net 75 proc.
Aštuntfinalyje V. Sačko lauks vienas iš favoritų – Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-13).
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Mece prizų fondą sudaro 569,035 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
