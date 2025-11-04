 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Mece visus nustebinęs Sačko pasiekė istorinę pergalę Ukrainai

2025-11-04 13:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 13:27

Mece (Prancūzija) vykstančiame ATP 250 serijos „Moselle Open“ vyrų teniso turnyre sensaciją pateikė ukrainietis Vitalijus Sačko (ATP-222). Dar kvalifikacijoje pralaimėjęs, bet „lucky loser“ statusą gavęs ir į pagrindinį etapą patekęs tenisininkas pirmadienį per maždaug pusantros valandos 7:6 (12:10), 6:3 nugalėjo prancūzą Giovanni Mpetshi Perricardą (ATP-59).

Vitalijus Sačko | „Stop“ kadras

V. Sačko tapo pirmu Ukrainos tenisininku nuo 2021 m., laimėjusiu bent vieną ATP turo turnyro pagrindinio etapo mačą.

0

V. Sačko tapo pirmu Ukrainos tenisininku nuo 2021 m., laimėjusiu bent vieną ATP turo turnyro pagrindinio etapo mačą.

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, o pratęsime V. Sačko atsiliko 2:4. Atrodė, kad galingais padavimais pasižymintis prancūzas netrukus laimės setą, bet ukrainietis sugebėjo išsigelbėti. Vėliau abu žaidėjai švaistė „set pointus“ paduodant varžovui, kol galiausiai V. Sačko pelnė vieną tašką po prancūzo padavimo, gavo 4-ą „set pointą“ ir jį realizavo po savo padavimo.

G. Mpetshi Perricardas antrojo seto pradžioje nerealizavo 2 „break pointų“, o vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją. Seto pabaigoje „break pointus“ kūrėsi tik V. Sačko. Jis pergalę galėjo įtvirtinti ir anksčiau, bet aštuntajame geime nerealizavo „match pointo“ paduodant prancūzui.

Prancūzas po antrųjų savo padavimų pelnė vos 39 proc. galimų taškų, o ukrainietis – net 75 proc.

Aštuntfinalyje V. Sačko lauks vienas iš favoritų – Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-13).

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Mece prizų fondą sudaro 569,035 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

