Auger-Aliassime nusprendė nevykti į Mecą: nuo šiol viskas – Musetti rankose

„Jaučiu, kad mano žaidimas vis gerėja. Gaila, kad šiandien padariau keletą klaidų, kurios leido varžovui perimti iniciatyvą. Visgi, jaučiu, kad skirtumas tarp mūsų vis mažėja. Šiandien abu setai buvo gana įtempti ir nugalėtoją nulėmė smulkios detalės“, – teigė F. Auger-Aliassime.
F. Auger-Aliassime nesėkmė reiškia, kad dar nesibaigė kova dėl paskutinio bilieto į „ATP Finals“ turnyrą. Kanadietis dabar turi 160 taškų pranašumą prieš italą Lorenzo Musetti, o šią savaitę rengiami turnyrai, kuriuose maksimaliai galima pelnyti 250 taškų.
L. Musetti atvyko į Atėnus (Graikija), kur pagal reitingą startuos iš karto nuo aštuntfinalio. Tuo tarpu F. Auger-Aliassime planavo keliauti į Mecą (Prancūzija), bet po finalo su J. Sinneriu priėmė netikėtą sprendimą ir atsisakė žaisti šios savaitės turnyre.
Nors F. Auger-Aliassime situacija reitinge yra gana paranki, bet dabar jis jau nebėra savo likimo kalvis. Jei L. Musetti taps Atėnų turnyro nugalėtoju, tada jis aplenks F. Auger-Aliassime ir pelnys paskutinį – 8-ą – tiesioginį bilietą į „ATP Finals“ turnyrą. F. Auger-Aliassime tokiu atveju taptų pirmuoju atsarginiu žaidėju ir veikiausiai lauktų dažnai traumas patiriančio Novako Djokovičiaus sprendimo nevykti į „ATP Finals“.
Beje, nuo kito sezono kova dėl vietos „ATP Finals“ turnyre baigsis savaite anksčiau – iš karto po turnyro Paryžiuje. Tuo tarpu paskutiniuose ATP 250 turnyruose pelnyti taškai jau bus skaičiuojami kovoje dėl vietos kitų metų „ATP Finals“ turnyre.
Toks sprendimas priimtas todėl, kad dabar paskutinius ATP 250 turnyrus organizuojantys miestai susiduria su įvairiais sunkumais. Tenisininkai, kurie Paryžiaus turnyro metu dar turi vilčių patekti į „ATP Finals“, skuba prašyti vardinių kvietimų į ATP 250 turnyrus, bet, jei pralaimi Paryžiuje ir tas viltis praranda, tada iš ATP 250 turnyrų dalyvių sąrašo išsibraukia. Daniilas Medvedevas prieš porą dienų taip ir pasielgė, atsisakydamas vykti į Mecą.
Reminder of an update coming into play from 2026: points in the week following Paris will only count towards the Race for the following year. So the Race for qualification will finish in Paris. https://t.co/wHCz4BoFpu— Simon Higson (@simonhigson) November 1, 2025
