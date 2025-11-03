Šokėjai Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė – pasaulio čempionato finale Rumunijoje

Puikų rezultatą pasiekė Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė (Panevėžio „Rumba“ ir Kauno „Sūkurys“), jie pirmą kartą savo karjeroje pateko į pasaulio čempionato finalą ir užėmė šeštąją vietą. Tai išskirtinis rezultatas, rodantis Lietuvos šokėjų meistriškumą ir stabilius žingsnius pasaulinio elito link.
Simonas ir Liucija po varžybų dalinosi emocijomis „Dar bandome suvokti, kas nutiko vakar. Sunku žodžiais apibūdinti. Šiuo metu jaučiame begalinį dėkingumą visiems, kurie yra šalia mūsų ir leidžia mums būti čia bei dalintis savo šokiu su pasauliu.“, – sakė šokėjai.
Į pusfinalį pateko Marius Ilčiukas ir Domilė Šemeškevičiūtė (Kauno „Kaspinas“ ir Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“), kurie užėmė aštuntąją vietą. Pijus Palskys ir Anna Berzina (Kauno „Sūkurys“) varžėsi ketvirtfinalyje, kuriame užėmė 23-ąją vietą, o Edvardas Mašaro ir Anastasija Pavšukova (Vilniaus „DaVi“) liko vos per žingsnį nuo jo, iki patekimo pritrūko vos dviejų pliusų, užimdami 25-ąją vietą.
Sportinių šokių teisėja ir trenerė Daiva Dackevičienė džiaugėsi šių metų varžybų dalyviais bei jų pasirodymais: „Visi galime pasidžiaugti, kad šiemet šoko net keturios lietuvių poros. Tradicijas tęsia jauni žmonės, ir tai labai džiugina. Visos šios poros buvo vertos patekti tarp stipriausiųjų dvidešimt keturių, jos tikrai puikiai pasirodė. Simas su Liucija, kaip visada, šoko labai gerai. Jų tango ir kvikstepas tiesiog traukė akį“, komentavo ji.
Renginyje netrūko žiūrovų. Salėje susirinko apie 2,5 tūkstančio žmonių, organizatoriai pastebėjo, jog nebuvo nė vienos laisvos kėdės.
Pasaulio čempionais tapo Raresas Cojocas ir Andreea Matei iš Rumunijos. Sidabro medaliai atiteko Dariuszui Myckai ir Madarai Freibergai iš Lenkijos, o bronzos medalius pelnė Dmitris Kolobovas ir Signe Busk iš Danijos. Ketvirtoji vieta atiteko Georgy Kalashnikovui ir Dariai Grigore iš Rumunijos, o penktoji – Andrea Roccatti ir Juliai Mozdyniewicz iš Italijos.
Čempionato dalyvius vertino tarptautinė teisėjų komisija, sudaryta iš Austrijos, Belgijos, Portugalijos, Rumunijos, Lietuvos, Norvegijos, Nyderlandų, Italijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Kinijos atstovų.
