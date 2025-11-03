„Ilgoji pertrauka“: skambūs Masiulio žodžiai apie „Rytą“, Gudaičio dilema ir Eurolygos nusivylimai

Laidoje aptartas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) grandų derbis, „Šiaulių“ pergalė prieš Klaipėdos „Neptūną“, Donato Sabeckio naują karjeros stotelę bei Eurolygos mėnesio labiausiai nustebinusius–nuvylusius žaidėjus ir klubus.
VISĄ PODKASTĄ GALITE MATYTI PASPAUDĘ ČIA
00:00 – sveikinimai su gimtadieniu
01:44 – „Žalgirio“ pergalį prieš „Rytą“
22:19 – A.Gudaičio dilema
25:28 – varžovai Europoje
31:55 – „Šiaulių“ kariai nukovė „Neptūną“
41:17 – D.Sabeckis rado komandą
43:18 – NBA lietuvių savaitė
52:17 – Eurolygos labiausiai nuviliantys–stebinantys
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:08:36 – interviu su M.Janišiumi vertinimas
1:15:00 – kurį žaidėją sugavo su narkotikais
1:17:00 – ką matome vietoj S.Francisco
1:19:50 – apie turinį rėmėjams
1:24:15 – ar nebraška Šaro kėdė
1:25:37 – Europos taurės ir ČL žaidėjai į Eurolygą
1:30:26 – „Žalgirio“ sudėtis tik iš lietuvių
1:31:55 – prezidento įrašas ir „Žalgirio“ reakcija
1:34:43 – „NBA Europe“ ir kas pakeis „Real“–„Barca“
1:40:18 – gandai apie N.Williamso-Gosso traumą
1:43:15 – atsakomybė komentuojant „Žalgirį“ ir hate‘as
1:47:43 – „Čeponis serviruoja“ apžvalgos
1:51:17 – Jonavos meras su „Žalgirio“ šaliku
1:53:50 – M.Brazio perspektyvos ir kur gyvena Eurolygos komandos
1:57:23 – C.Reddisho alga ir išpirkos suma
1:58:50 – kas dalyvauja konferencijose po LKL mačų
2:00:00 – mėgėjų lygos komandos
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!