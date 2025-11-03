 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: skambūs Masiulio žodžiai apie „Rytą“, Gudaičio dilema ir Eurolygos nusivylimai

2025-11-03 12:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 12:41

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

„Ilgoji pertrauka“: skambūs T.Masiulio žodžiai apie „Rytą“, A.Gudaičio dilema ir Eurolygos nusivylimai

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos" laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

0

Laidoje aptartas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) grandų derbis, „Šiaulių“ pergalė prieš Klaipėdos „Neptūną“, Donato Sabeckio naują karjeros stotelę bei Eurolygos mėnesio labiausiai nustebinusius–nuvylusius žaidėjus ir klubus.

VISĄ PODKASTĄ GALITE MATYTI PASPAUDĘ ČIA

00:00 – sveikinimai su gimtadieniu

01:44 – „Žalgirio“ pergalį prieš „Rytą“

22:19 – A.Gudaičio dilema

25:28 – varžovai Europoje

31:55 – „Šiaulių“ kariai nukovė „Neptūną“

41:17 – D.Sabeckis rado komandą

43:18 – NBA lietuvių savaitė

52:17 – Eurolygos labiausiai nuviliantys–stebinantys

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:08:36 – interviu su M.Janišiumi vertinimas

1:15:00 – kurį žaidėją sugavo su narkotikais

1:17:00 – ką matome vietoj S.Francisco

1:19:50 – apie turinį rėmėjams

1:24:15 – ar nebraška Šaro kėdė

1:25:37 – Europos taurės ir ČL žaidėjai į Eurolygą

1:30:26 – „Žalgirio“ sudėtis tik iš lietuvių

1:31:55 – prezidento įrašas ir „Žalgirio“ reakcija

1:34:43 – „NBA Europe“ ir kas pakeis „Real“–„Barca“

1:40:18 – gandai apie N.Williamso-Gosso traumą

1:43:15 – atsakomybė komentuojant „Žalgirį“ ir hate‘as

1:47:43 – „Čeponis serviruoja“ apžvalgos

1:51:17 – Jonavos meras su „Žalgirio“ šaliku

1:53:50 – M.Brazio perspektyvos ir kur gyvena Eurolygos komandos

1:57:23 – C.Reddisho alga ir išpirkos suma

1:58:50 – kas dalyvauja konferencijose po LKL mačų

2:00:00 – mėgėjų lygos komandos

