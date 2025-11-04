 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Kovojo ir Lietuvoje: mirė 36-erių buvęs „King of Kings“ čempionas

2025-11-04 13:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 13:08

Antradienį buvo paskelbta, kad savo namuose mirė 36-erių metų kikboksininkas Vladimiras „Tokas“ Toktasynovas (51-20, 28 nokautai).

Vladimiras Tokas | Organizatorių nuotr.

Antradienį buvo paskelbta, kad savo namuose mirė 36-erių metų kikboksininkas Vladimiras „Tokas“ Toktasynovas (51-20, 28 nokautai).

0

„King of Kings“ ir „Glory“ organizacijose kovojęs V. Tokas mirė dėl staigaus širdies sustojimo.

V. Toktasynovas dar 2016 m. kovojo ir ringe Lietuvoje, kai KOK turnyro kovoje dėl sunkiasvorių čempiono diržo nusileido Juliui Mockai, tačiau kai J. Mocka atlaisvino čempiono diržą, vėliau V. Tokas tapo KOK sunkiasvorių čempionu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Toktasynovas taip pat kovojo „Glory“ ringe, kur patyrė du pralaimėjimus, iš kurių paskutinis – 2024 m. balandžio 27-ą prieš Sofianą Laidouni per 42 sekundes.

V. Toktasynovas visai neseniai vylėsi sugrįžti į ringą ir buvo išbandęs save bokso ringe.

 

