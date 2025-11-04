 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Antano Guogos triumfas: po žirgų lenktynių dalinsis milijoninį prizą

2025-11-04 12:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 12:56

Melburne (Australija) surengtos 165-osios prestižinės žirgų sporto lenktynės „Melbourne Cup“.

Antanas Guoga ir Jamie Melham | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Melburne (Australija) surengtos 165-osios prestižinės žirgų sporto lenktynės „Melbourne Cup“.

REKLAMA
1

Įspūdingą pergalę pasiekė australė Jamie Melham su žirgu Half Yours. J. Melham tapo pirmąja moterimi nuo 2015 m., laimėjusia „Melbourne Cup“ lenktynes.

Įdomu tai, kad Half Yours žirgas priklauso Australijos verslininkų grupei, tarp kurių yra ir lietuvis Antanas Guoga. Jis taip pat turėtų dalyvauti pagrindinio prizo – 4,5 mln. Australijos dolerių (apie 2,5 mln. eurų) – dalybose.

REKLAMA

„Laimėjome Melburno taurę su mūsų žirgu Half Yours, numeriu 14! 4 500 000 už pirmąją vietą, bet tikroji vertė ne skaičiuose. Džiaugsmas. Ašaros. Pasididžiavimas. Melburno taurė – mūsų triumfas, svajonės išsipildymas, tikėjimo pergalė. Kiekviena didelė svajonė prasideda tyliai – nuo mažo žingsnio, nuo minties, kuria tiki tik tu. Laimėjimai visada prasideda ten, kur širdis dirba kartu. Ir būtent tas tikėjimas, kai viskas atrodo per sunku, kai niekas netiki –gimdo tikrą pergalę. Ši pergalė – ne tik finišas. Tai įrodymas, kad svajonės pildosi, kai gyveni jose. Svajokite drąsiai. Tikėkite stipriai. Nes kiekviena svajonė turi savo dieną ir kai ji ateina, pasaulis trumpam sustoja“, – rašė A. Guoga.

Bendrą lenktynių prizų fondą sudarė 10 mln. Australijos dolerių (5,65 mln. eurų).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų