Antano Guogos triumfas: po žirgų lenktynių dalinsis milijoninį prizą

Įspūdingą pergalę pasiekė australė Jamie Melham su žirgu Half Yours. J. Melham tapo pirmąja moterimi nuo 2015 m., laimėjusia „Melbourne Cup“ lenktynes.
HALF YOURS WINS THE #MELBOURNECUP‼️🏆— World Horse Racing (@WHR) November 4, 2025
Jamie Melham writes herself into the history books alongside Tony & Calvin McEvoy! 📚pic.twitter.com/tElCdwQVkl
Jamie Melham - the first woman jockey to complete the Caulfield-Melbourne Cup double 🤩 pic.twitter.com/KdNp9FDkOdREKLAMAREKLAMA— Racing.com (@Racing) November 4, 2025
Įdomu tai, kad Half Yours žirgas priklauso Australijos verslininkų grupei, tarp kurių yra ir lietuvis Antanas Guoga. Jis taip pat turėtų dalyvauti pagrindinio prizo – 4,5 mln. Australijos dolerių (apie 2,5 mln. eurų) – dalybose.
„Laimėjome Melburno taurę su mūsų žirgu Half Yours, numeriu 14! 4 500 000 už pirmąją vietą, bet tikroji vertė ne skaičiuose. Džiaugsmas. Ašaros. Pasididžiavimas. Melburno taurė – mūsų triumfas, svajonės išsipildymas, tikėjimo pergalė. Kiekviena didelė svajonė prasideda tyliai – nuo mažo žingsnio, nuo minties, kuria tiki tik tu. Laimėjimai visada prasideda ten, kur širdis dirba kartu. Ir būtent tas tikėjimas, kai viskas atrodo per sunku, kai niekas netiki –gimdo tikrą pergalę. Ši pergalė – ne tik finišas. Tai įrodymas, kad svajonės pildosi, kai gyveni jose. Svajokite drąsiai. Tikėkite stipriai. Nes kiekviena svajonė turi savo dieną ir kai ji ateina, pasaulis trumpam sustoja“, – rašė A. Guoga.
Bendrą lenktynių prizų fondą sudarė 10 mln. Australijos dolerių (5,65 mln. eurų).
