  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Titas Stremavičius pasaulio taurės turnyre įrašė savo vardą į Lietuvos šachmatų istoriją

2025-11-03 21:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 21:14

Indijoje prasidėjo prestižinis pasaulio šachmatų taurės turnyras, kuriame Lietuvai atstovauja Titas Stremavičius (FIDE reitingas – 2544).

„Lietuvos šachmatų“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Indijoje prasidėjo prestižinis pasaulio šachmatų taurės turnyras, kuriame Lietuvai atstovauja Titas Stremavičius (FIDE reitingas – 2544).

0

Pirmajame rate po dviejų ilgosios kontrolės partijų, pasibaigusių lygiosiomis, Lietuvos šachmatininkas iškovojo pergalę prieš Šveicarijos didmeistrį Sebastianą Bognerį (reitingas – 2552) greitųjų šachmatų mikromače (10+5).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmojoje greitųjų šachmatų partijoje Titas sėkmingai apsigynė sudėtingoje pozicijoje – turėdamas bokštą ir pėstininką prieš varžovo valdovę. Antrojoje partijoje, žaisdamas baltosiomis figūromis, lietuvis pasiekė užtikrintą pergalę ir taip tapo pirmuoju Lietuvos atstovu nuo 2005 metų, kai turnyras įgijo dabartinį pavadinimą, žengusiu į antrąjį FIDE Pasaulio taurės etapą.

Antrajame etape T. Stremavičius susitiks su JAV didmeistriu Wesley So (reitingas – 2764). JAV atstovas pasaulio taurės turnyre yra 5-as pagal skirstymą.

T. Stremavičius jau užsitikrino bent 7000 JAV dolerių, o bendrą turnyro prizų fondą sudaro 2 mln. JAV dolerių. 3 geriausi žaidėjai pateks į Kandidatų turnyrą ir kovos dėl vietos pasaulio čempionato finale, kur susitiks su dabartiniu čempionu indu Gukkeshu Dommaraju.

